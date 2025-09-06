9回にバックスクリーンへ3戦連発となる18号3ラン

■DeNA 7ー6 ヤクルト（5日・横浜）

ヤクルトの村上宗隆内野手が、5日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦でバックスクリーンに3試合連発となる18号3ランを放った。復帰後34試合で18本目という衝撃的なハイペースに、ファンは「メジャーでホームラン王狙えるのでは？」「ほんとに本塁打王争いに参加できそうだな」と驚愕だ。

3-7の9回1死一、二塁だった。守護神・入江の低めの直球をすくい上げた。ぐんぐん伸びた打球はバックスクリーンに一直線。その弾道に、球場はどよめきに包まれた。

今季は故障で出遅れ、4月17日に初昇格。しかし同日の試合で再び負傷し、長いリハビリ生活を送った。それでも7月29日に再び1軍の舞台に戻ってくると、量産モードに突入。出場35試合で18発は、シーズンに換算すると73発ペースとなっている。すでに本塁打ランキングではリーグ3位。1位の阪神・佐藤輝明内野手（36本）までは差があるが、デッドヒートを期待するファンも多く出ているほどだ。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「もう表現のしようがない」として映像を公開すると、「佐藤抜かれるかもしれんで」「明日から1番にしてホームラン王狙えば？」「単純計算でHR数日本新記録達成できてたシーズンやったんかな」「もうエグすぎて言う事ない ペース早すぎるって」などの声が。今オフのメジャー挑戦は確実なだけに「これはメジャーリーガー村上宗隆ですわ」「ほんと化け物すぎるMLBでもホームラン王取れ」「はやくメジャーいくんだ」といったコメントもあった。（Full-Count編集部）