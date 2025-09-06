夏場は車のトラブル続出！「愛車の救世主！JAFのロードサービス」新人隊員の奮闘に密着《長崎》
車のトラブルにいち早く駆け付ける、JAFの新人ロードサービス隊員。
猛暑の中、負けずに奮闘する姿に密着しました。
◆救世主「ロードサービス隊員」の仕事
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「右前がパンクと聞いているんですけど」
釘が刺さってタイヤがパンクした車。
トラブルに24時間365日駆けつけるのが「JAFロードサービス隊」です。
厳しい暑さの中、汗を流しながら作業するのは三根 悠生さん 20歳。
JAF長崎支部にこの春 4年ぶりに入社した、新人ロードサービス隊員です。
諫早市出身の三根さんは、父親がロードサービスの会社を営んでいため、車に興味を持ち、今の仕事を目指しました。
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「車関係で人を助ける仕事をしたいと思い、この仕事、会社を選びました」
4年ぶりの新人隊員、その活躍を皆が待ち望んでいます。
（JAF長崎支部ロードサービス隊 髙田 立 隊長）
「人間的にもしっかりしているので、お客様の期待に応えられるような隊員になってほしい」
作業すること、約20分。
客の要望を受け、応急処置として前輪をスペアタイヤに交換しました。
車での外出も増える夏のシーズンは、トラブルが起こりがちです。
◆真夏や真冬などに起こりやすい「車のトラブル」
暑さが車に与える影響も大きく、去年7月～9月にかけて、全国のJAFが対応した故障内容では、
バッテリー上がりや、タイヤのパンクなどが半数以上を占めます。
また、出動依頼が入りました。
新人の三根さんは、先輩に同行して現場に急ぎます。
指導するのは、9年目の前田晃佑さんです。
（JAF隊員 前田晃佑さん）
「牽引あるけん」
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「何ばしたらいいですかね？」
（JAF隊員 前田晃佑さん）
「とりあえず、指示通りに動いてもらえればいいかな」
現場の住宅街に到着すると、車庫の中でエンジンがかからなくなった軽トラックが…。
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「車の中に貴重品とかは？」
所有者によると、修理をしたばかりで2日前までは動いていたとのこと。
修理工場までレッカーしてほしいという依頼でした。
レッカー作業は、入社2年目以降に社内の検定で合格しなければいけないため、三根さんは前田さんのサポートにつきます。
車の固定作業を始めてしばらくすると…
（JAF隊員 前田晃佑さん）
「変わろうか？」
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「出来る作業と出来ない作業があるので、自分も早くこのようなレッカー作業が出来るように、一人前に早くなりたいと思った」
無事に工場へ運び終え、利用者も一安心の様子です。
（利用者）
「すぐ対応してくれて、助かった」
◆経験を積み重ね「運転者の安全と安心の提供へ」
昼食は、束の間の休憩時間…。
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「お腹にたまるものを食べています」
食事中も気になるのは、やはり仕事のことで…。
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「自分の準備が遅かったかなって作業で感じて。作業の意味とかがわかってないから、そこがわかればいいかな」
（JAF隊員 前田晃佑さん）
「牽引の作業はこれから先のことやけど、先輩の手伝いとかして自分にできることを見つけて、率先して動いていけばすぐ覚えられるけん」
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「ありがとうございます。頑張ります！」
練習するのは、車内への鍵の閉じ込めを想定した作業。
先輩の力を借りずに業務が出来るよう、基本を徹底的に学んでいます。
（JAF隊員 前田晃佑さん）
「知識とか技術面は新人なので乏しい面はあるが、学ぶ姿勢がとてもある後輩なので、将来有望なJAFの隊員になると私は思っています」
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「そう思ってくれているのはうれしい。だからこそ(期待に)応える。頑張っていかないといけないと思う」
今の目標は「ひとり立ち」。
新人隊員の奮闘が、運転者の安全と安心の提供につながります。
（JAF新人隊員 三根 悠生さん）
「現場に行ってからは、まだまだ未熟だと感じることが多いですけど、そこでめげずに頑張りたい。
ゆくゆくは自分もレッカー車に乗って、後輩に慕われるような先輩になりたい」