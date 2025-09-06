車のトラブルにいち早く駆け付ける、JAFの新人ロードサービス隊員。

猛暑の中、負けずに奮闘する姿に密着しました。

◆救世主「ロードサービス隊員」の仕事

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「右前がパンクと聞いているんですけど」

釘が刺さってタイヤがパンクした車。

トラブルに24時間365日駆けつけるのが「JAFロードサービス隊」です。

厳しい暑さの中、汗を流しながら作業するのは三根 悠生さん 20歳。

JAF長崎支部にこの春 4年ぶりに入社した、新人ロードサービス隊員です。

諫早市出身の三根さんは、父親がロードサービスの会社を営んでいため、車に興味を持ち、今の仕事を目指しました。

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「車関係で人を助ける仕事をしたいと思い、この仕事、会社を選びました」

4年ぶりの新人隊員、その活躍を皆が待ち望んでいます。

（JAF長崎支部ロードサービス隊 髙田 立 隊長）

「人間的にもしっかりしているので、お客様の期待に応えられるような隊員になってほしい」

作業すること、約20分。

客の要望を受け、応急処置として前輪をスペアタイヤに交換しました。

車での外出も増える夏のシーズンは、トラブルが起こりがちです。

◆真夏や真冬などに起こりやすい「車のトラブル」

暑さが車に与える影響も大きく、去年7月～9月にかけて、全国のJAFが対応した故障内容では、

バッテリー上がりや、タイヤのパンクなどが半数以上を占めます。

また、出動依頼が入りました。

新人の三根さんは、先輩に同行して現場に急ぎます。

指導するのは、9年目の前田晃佑さんです。

（JAF隊員 前田晃佑さん）

「牽引あるけん」

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「何ばしたらいいですかね？」

（JAF隊員 前田晃佑さん）

「とりあえず、指示通りに動いてもらえればいいかな」

現場の住宅街に到着すると、車庫の中でエンジンがかからなくなった軽トラックが…。

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「車の中に貴重品とかは？」

所有者によると、修理をしたばかりで2日前までは動いていたとのこと。

修理工場までレッカーしてほしいという依頼でした。

レッカー作業は、入社2年目以降に社内の検定で合格しなければいけないため、三根さんは前田さんのサポートにつきます。

車の固定作業を始めてしばらくすると…

（JAF隊員 前田晃佑さん）

「変わろうか？」

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「出来る作業と出来ない作業があるので、自分も早くこのようなレッカー作業が出来るように、一人前に早くなりたいと思った」

無事に工場へ運び終え、利用者も一安心の様子です。

（利用者）

「すぐ対応してくれて、助かった」

◆経験を積み重ね「運転者の安全と安心の提供へ」

昼食は、束の間の休憩時間…。

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「お腹にたまるものを食べています」

食事中も気になるのは、やはり仕事のことで…。

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「自分の準備が遅かったかなって作業で感じて。作業の意味とかがわかってないから、そこがわかればいいかな」

（JAF隊員 前田晃佑さん）

「牽引の作業はこれから先のことやけど、先輩の手伝いとかして自分にできることを見つけて、率先して動いていけばすぐ覚えられるけん」

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「ありがとうございます。頑張ります！」

練習するのは、車内への鍵の閉じ込めを想定した作業。

先輩の力を借りずに業務が出来るよう、基本を徹底的に学んでいます。

（JAF隊員 前田晃佑さん）

「知識とか技術面は新人なので乏しい面はあるが、学ぶ姿勢がとてもある後輩なので、将来有望なJAFの隊員になると私は思っています」

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「そう思ってくれているのはうれしい。だからこそ(期待に)応える。頑張っていかないといけないと思う」

今の目標は「ひとり立ち」。

新人隊員の奮闘が、運転者の安全と安心の提供につながります。

（JAF新人隊員 三根 悠生さん）

「現場に行ってからは、まだまだ未熟だと感じることが多いですけど、そこでめげずに頑張りたい。

ゆくゆくは自分もレッカー車に乗って、後輩に慕われるような先輩になりたい」