堺正章がRockon Social Clubと“紅白目指す”共演 「プンスカピン！」再演で会場熱狂
Rockon Social Clubのライブツアー『KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』が5日、東京・東京ガーデンシアターで開幕。シークレットゲストとして堺正章が登場し、今年3月に堺正章＆Rockon Social Club名義でリリースした楽曲「プンスカピン！」を披露した。
【ライブ写真多数】『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』東京ガーデンシアター公演の模様
堺とRockon Social Clubの共演は、昨年のクリスマス公演に続いて2度目。ブランクを感じさせない息の合った“プンスカピン！ダンス”では観客も一体となって踊り、会場は大いに盛り上がった。
MCでは、「プンスカピン！」が当初は配信限定でのリリース予定だったが、ステージ上でのやり取りをきっかけにCD化へとつながった経緯が語られた。岡本健一が「この勢いで今年は紅白目指しましょう！」と呼びかけると、堺も「紅白に我々が出てるんじゃないかと予想している方は拍手を」と客席に問いかけ、大きな歓声が巻き起こった。
さらに、11月5日には堺正章をはじめとする“SHOW MAN”たちとRockon Social Clubによるコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』がリリースされることがサプライズで発表された。参加アーティストには、大友康平、段田安則、NOKKO、デーモン閣下、氣志團、亀梨和也、MISIAが名を連ねる。
この日の公演では、ダブルアンコールを含む全21曲を披露。大盛況のうちにツアー初日を締めくくった。ツアーは11月の福岡公演を経て、12月25日に横浜BUNTAIでファイナルを迎える。
