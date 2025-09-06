クマの生態に詳しい石川県立大の大井徹特任教授が6日、日本テレビ系「サタデーLIVE ニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に出演。

相次ぐクマ被害の話題の中で、ナビゲーターの小澤征悦から、東京23区内にも来る可能性があるか問われ、最悪の想定として「都心部で多くの人が襲われる」とのフリップを出しながら「23区に現れた場合に都市部で多くの人が襲われる可能性があります」と語った。

大井氏はクマが23区内に出没することについて「確率は低いですけど」としながら、23区内の都心部に出没した場合「クマもパニックになり、人間を、（自分を）襲うものだと捉えて、自分の身を守るために攻撃するということが起こると思います」と語った。

ツキノワグマは、都内では青梅市内などで目撃されているが、「通常出没するのは森から100メートル以内ですが、それより遠くに出てくる場合、河川づたいに移動する」と語り、「例えば多摩川ですよね」と語った。続けて「例えば、ユーミンの生まれた、どこでしたっけ…。八王子。八王子のちょっと山の方ではもう出ていますよね」と指摘し、行動範囲の広がったクマが、多摩川づたいで「23区内に出てくることも否定できません」と語った。

番組では、5つの疑問を大井氏にぶつけた。＜1＞この秋クマ出没は増える？との疑問には大井氏は○を掲げ「地域によって状況は違いますが、たくさんのクマが例年より出る地域があります」とした。＜2＞東京23区内には現れない？との疑問には×を掲げ「可能性は低いですが、現れることはあるかもしれません」と回答。＜3＞「鈴」の効果はなくなった？には×を掲げ「効果はあると考えて使っていただいていい」と回答＜4＞遭遇時「命を守る方法」はある？には○を掲示。＜5＞今後も被害は減らせない？に×を掲げ「人間の努力次第」とした。