お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が５日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演。芸能界の２０代の後輩から受けた悲しい“仕打ち”を明かす一幕があった。

「この間、舞台を見に行ったら隣に座ってた子が偶然、２０代の芸能（人）の子だったんですよ」と話し出した春菜。「久々に会って『あっ、お久しぶりです』とか話して。その子が『飲みに行きたいです』とか言ってくれたから『じゃあ、ＬＩＮＥ交換しましょう』って交換したんです」と続けると「で、その日に『楽しかったですね』ってやり取りして、数週間後にＬＩＮＥのトークの部分を見たら『メンバーがいません』って出てきて。パッと見たら、その子だったんです」と明かした。

「『えっ！？ 数週間でいなくなる？』って思ってショックで。向こうから『飲みに行きましょう』って言ってくれたからＬＩＮＥを交換したのにいなくなってる？ って思って友達に言ったんですよ。そしたら、２０代の子の『飲みに行きましょう』を真に受けちゃいけないよって言われたんですよ。そうなの？ って」と疑問を呈した。

ここで共演の「煌めき☆アンフォレント」鈴木Ｍｏｂ．（もぶぴ）に２０代代表としての意見を聞くと「あいさつとかみたいな感じで『飲みに行きましょう』って言うんですけど、本当に行きたかったら、日程聞きます。『何日、空いてますか？』とか聞くので、ちょっと真に受けすぎかなと思います」とバッサリ。

総合ＭＣの「千鳥」大悟が「『飲みに行きたいです』はウソってこと？」と聞くと、Ｍｏｂ．は「ウソ、ウソ。おはようみたい感覚で『飲みに行きましょう』って。２０代のあいさつ」と言い切った。ここで春菜が「でも、ＬＩＮＥも交換したのよ」と言うと「どっちから交換しようって言ったんですか？」とＭｏｂ．。春菜が「こっちです」と答えると「やっぱりね、はい」と一言。

「しかも若い子って今、インスタのＤＭで連絡取り合うんですよ。ＬＩＮＥを登録するのって本当に親しい人しか登録したくないんですよ。だから、先輩に交換しようって言われたから、一旦、仕方なく交換して…」と話したところで大悟が「黙れ！」と一喝。「春菜がもう泣くぞ」と言った瞬間、春菜も泣き顔に。

ここでノブが「なんで、ＬＩＮＥのグループから春菜を消すの？」と聞くと、Ｍｏｂ．は「自分の友達欄って分かりますか？ そこの欄を本当に親しい人だけにしときたいんですよ」と若者の立場から主張すると、これにはさすがの春菜も「じゃあ、飲みに行きましょうって言うなよ！」と叫んでいた。