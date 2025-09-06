◆テニス ▽全米オープン（５日、米国・ニューヨーク）

７日（日本時間８日）に行われる男子シングル決勝は、２連覇を狙う世界王者のヤニク・シナー（イタリア）と、３年ぶり２度目の優勝に挑むカルロス・アルカラス（スペイン）の対戦となった。優勝した選手が、８日に発表予定の最新世界ランキングで１位となる。

まず、アルカラスが、４大大会歴代最多タイ２４回の優勝を誇るノバク・ジョコビッチ（セルビア）に６−４、７−６、６−２でストレート勝ち。「また４大大会の決勝に戻れて最高の気分だ」と喜んだ。「調子が最高に良かったわけではない」と言うが、第１サーブが効果的に機能。第１サーブが入れば８４％の確率でポイントにつなげ、単独歴代最多２５回目の４大大会優勝を狙ったジョコビッチを退けた。

続く準決勝では、シナーが、同２７位で好調のフェリックス・オジェアリアシム（カナダ）に第２セットを奪われたが、４セットで勝ち、２連覇に王手をかけた。決勝で対戦するアルカラスとは、対戦成績がシナーから５勝１０敗。しかし、４大大会に限れば２勝３敗で、７月のウィンブルドン決勝では１セットダウンから逆転勝ちしている。