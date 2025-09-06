元アイドルレスラーでタレントの愛川ゆず季さん（42）が2025年9月2日、自身のインスタグラムを更新し、産後のトレーニングによる身体の変化を紹介した。

「目標に向かってがんばっていこう」

今年（25年）4月に第2子出産を報告した愛川さん。この日は「お恥ずかしすぎますが、、リアルを」と切り出し、「産後1ヶ月からマイペースにトレーニングを再開して3ヶ月間経過記録」とし、産後1か月、産後3か月、産後4か月の自身の写真を公開した。

愛川さんは「身体は努力で変われるからすごいですよね。体重差は2キロ弱です」と語り、「子育てもお仕事もプライベートもコツコツと目標に向かってがんばっていこう」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、上下黒のトレーニングウェアを着用。トレーニングによって体つきが変わっていく経過を紹介した。10枚目の写真では、引き締まった肩や背中まわりがわかるバックショットを披露していた。

この投稿には、「かっこよすぎ」「すごいっ！！！！」「さすが」「やっぱ後ろ姿大事ね」「4ヶ月でこんなに締まってくるんですね〜」といったコメントが寄せられていた。