舞台『じゃりン子チエ』“原作似”ビジュアル カルメラ兄弟（血縁関係なし）曽我廼家桃太郎と村角ダイチ
大阪松竹座の11月公演、松竹創業130周年記念『じゃりン子チエ』から、カルメラ兄弟の“原作似”ビジュアルが公開された。
【写真】舞台『じゃりン子チエ』チエちゃん、テツ、ヨシ江ら集合
『じゃりン子チエ』は、過去複数回舞台化されてきたが、令和になってからは初めて。「ウチは日本一不幸な少女や」が口ぐせのチエが、正直で不器用ながら心優しい家族、友人・知人ら、そして猫たちに囲まれ、たくましく生きる姿が、世代を超えて、笑いと感動を生み出す。11月15日〜25日に上演される。
主人公チエはNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で好演した澤井梨丘、テツは波岡一喜、ヨシ江は三倉茉奈が演じる。テツによくからまれる近所のカルメラ兄弟（血縁関係なし）は、曽我廼家桃太郎と村角ダイチが演じる。
■スタッフ
原作：はるき悦巳
脚本：わかぎゑふ
演出：村角太洋
■キャスト
竹本チエ：澤井梨丘
竹本テツ：波岡一喜
竹本ヨシ江：三倉茉奈
花井拳骨：赤井英和
お好み焼き屋のオッちゃん：山本浩之
小鉄：桐生麻耶（OSK日本歌劇団 特別専科）
ミツル：曽我廼家一蝶
カルメラ兄：曽我廼家桃太郎
カルメラ弟：村角ダイチ
アントニオJr.：中林登生（ENJIN）
おジィはん：佐藤武志
ミツルのお母はん：紅萬子
おバァはん：桂南光
