元バレー日本代表・江畑幸子さん、2歳になった長女の記念ショット公開「えばにそっくり!!!」「えくぼの位置一緒ですね」
バレーボール元日本代表の江畑幸子さん（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女の2歳の誕生日を報告し、記念ショットを公開した。
【写真】「えくぼの位置一緒ですね」江畑幸子さんの2歳になった長女の記念ショット
頭に花冠を乗せ、「Happy Birthday 2」と記された絵を持ってにっこりほほ笑む長女の写真をアップ。江畑さんは「二歳のお誕生日おめでとう」と祝福した。
投稿では、成長を感じる日常のエピソードを紹介。「最近何でも自分でやりたがる二歳の娘。自分で服を脱ぎたい、靴を履きたい、ご飯を運びたい、おたまでお味噌汁をお椀に入れたい…」と書き始め、「最近のマイブームが自分で保育園の扉を開けたい！ 先生にバイバイした後、扉の前に立ち自分で開けるからママアッチアピール（笑） ただ、この扉簡単には開かず、両手でしっかりと体重をかけないと開きません。苦戦してる時にママが上からそっと力を加える事は一番NG。必ずバレるし、彼女の自尊心に傷を付けます」「そうこうしてる間にお迎えのママがやって来てこちらの様子を察し、娘にそして私に『ガンバレ』と優しい眼差しで見守ってくれる」と状況を説明。
「私も逆の立場なら待てる。だけどこっちの立場だと待てない 心は『すみません＆早く開けて〜』 ようやく自分の力で開けて、待っていてくれたママに呑気に『バイバーイ』と言って手を振る娘（笑） 私はごめんなさいと目で合図。毎日こんな感じです」と母としての苦労を明かした。
しかし、「大変な事と楽しい事、比べたら大変な事の方が多すぎる!!! だけど、楽しい事一つで他のたくさんの大変な事を帳消しにするくらい笑わせてくれる それを一番近くで見れる私は本当に幸せです」とうれしそうに“母心”をつづった。
この投稿には、祝福の声が相次いで寄せられたほか、「えばにそっくり!!!可愛いです」「えくぼの位置一緒ですね！」「お姫様みたいでかわいい」「本当に素敵なママ」などのコメントが寄せられている。
江畑さんは2021年3月に現役を引退し、翌年10月に結婚。23年8月に長女を出産した。
