¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÀèÈ¯¤Ï5¾¡ÌÜÁÀ¤¦°æ¾å²¹Âç¡¡Ìî¼ê¤ÏÁ°Æü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º3ÈÖÀô¸ýÍ§ÂÁ¡¡4ÈÖ²¬ËÜÏÂ¿¿
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í(6Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ï5¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡£º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.43¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÃæÆü¤Î郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á8·î30Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¡¢5²óÅÓÃæ¤òÈï°ÂÂÇ4¡¢3»Íµå¤Ç3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢3ÈÖÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡¢4ÈÖ²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢5ÈÖ´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¢¦ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1(Ãæ)²¬ÎÓÍ¦´õ
2(Æó)ÅÄÃæ´´Ìé
3(±¦)¾åÎÓÀ¿ÃÎ
4(º¸)ºÙÀîÀ®Ìé
5(°ì)¥Ü¥¹¥é¡¼
6(Í·)»³ËÜÂÙ´²
7(»°)¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹
8(Êá)²ÃÆ£¾¢ÇÏ
9(Åê)郄¶¶¹¨ÅÍ