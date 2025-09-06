右膝負傷から1か月…いまだ回復途上も鎌田大地「代表活動には無理してでも来たいと思っていた」
シーズン早々での右膝負傷から1か月足らず、日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)がなんとかアメリカ遠征に間に合わせた。国際親善試合メキシコ戦(6日)を翌日に控えた現地時間5日、報道陣の取材に応じた鎌田は「代表活動には無理してでも来たいと思っていた。しっかり自チームで試合に出られたことが良かったし、ケガがぶり返さずにできたのは良かった」と代表活動への強い思いを明かした。
鎌田は8月10日に行われたFAコミュニティシールドのリバプール戦で、前半途中に右膝を痛めて途中交代。続くプレミアリーグ2試合を欠場したことで代表招集が危ぶまれ、8月28日に当初発表されたメンバーから外れていた。ところが森保一監督はこの段階で普段よりも少ない25人の招集にとどめ、会見で「少なくとも1人は追加で呼ぼうと思っている」と説明。名前こそ明かさなかったが、鎌田の復帰を待つという対応を取っていた。
すると同日、鎌田はUEFAヨーロッパカンファンレンスリーグプレーオフでさっそく先発し、戦線復帰を果たすと、同31日のプレミアリーグ前節アストン・ビラ戦でも先発出場。9月1日に満を持して日本代表への追加招集が発表され、アメリカ時間同日のトレーニングから早くもチームに合流し、他の選手と同じタイミングで活動に入った。
鎌田によると、現在のコンディションは回復途上で「心肺的には問題ないけど、ケガの部分は多少無理をしている部分がある。100%という感じではないけど、無理をして試合に出られる状態ではあるかなと思う」というもの。その一方、裏を返せばコンディション面で不安があっても、今回の代表活動に参加したかったということだ。
今回のアメリカ遠征はW杯開催国でメキシコ、アメリカというW杯出場国と対戦できる貴重な機会。それも直近2年間はアジア勢との対戦が続いていたこともあり、チームにとって大事なこの活動に参加すべきという心情は十分に理解できるものだ。ところが鎌田に対し、今回のアメリカ遠征のチームにおける重要性について話を向けると、むしろ個人にとっての熱意が大きい様子がうかがえた。
「代表活動というのは選手にとってすごい誇りで、名誉なこと。サッカー選手をしている以上、国を戦えることは当たり前じゃない。自分自身はもういい年齢なので、できるなら代表活動に参加したいと思っていた。チームとして(重要な活動)というのはそうですけど、第一としては自分自身がここに来たいという思いが強かったんで、という感じですかね」
鎌田にとっては個人としての強いモチベーションが大前提にあった上で、チームとしての成長を目指す活動になる。
「やることはアジア予選と基本的に変わらないと思うけど、やってみないと自分たちの課題だったり、自分たちのレベルがどこにあるかが分からない。基本的にやることは変わらないけど、相手のレベルが変わるという感じだと思う。やっていれば課題は出てくるでしょうし、そういうところに自分たちが上手く修正していければいいなと思います」
その中で鎌田がフォーカスするのは、W杯出場国に対してもアジア予選同様のクオリティーを個人個人が発揮できるかどうかだ。
「基本的には個人のクオリティーで自分たちが目の前のデュエルに勝つだとか、そういう部分が大事になる。まずは戦術云々より普通のことが普通にできないとダメ。そこから戦術面が出てくる。攻撃の部分については問題ないけど、守備がどれだけできるか重要だと思う。そこをチームとしてやっていければと思う」
そうしたテーマを置いた上で、鎌田の起用ポジションに注目が集まる。最終予選では主にシャドーのポジションで起用されていた鎌田だが、所属クラブでは一貫してボランチでの起用。これまでもオプションではボランチ起用もこなしており、さらに今回はボランチを本職とするMF守田英正とMF田中碧が負傷のため招集外となっていることで、起用法の変化が想定される。
もっとも鎌田は「このチームでも両方やっているけど、10番(シャドーやトップ下)でやっているほうが長い。所属チームでは明らかに6番(ボランチ)のほうが多いし、基本的には6番でやると思うけど、所属チームの6番とこのチームの6番は戦術も違う」と控えめな姿勢を崩さない。その上で「こういう良いチームとやってどれだけできるかが大事だと思う」とハイレベルな相手を見据え、起用ポジションを受け止めていく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
