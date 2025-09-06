日本代表のW杯用ユニフォームは“波デザイン”? 画像がリークされる
2026年の北中米ワールドカップに向けた日本代表の新1stユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が報じている。
同サイトが公開した画像によると、新ユニフォームはジャパンブルーを基調とし、アクセントとしてアッシュブルーを採用。胸部には波のようなグラフィックパターンが描かれ、躍動感とダイナミズムを感じさせるデザインとなっている。
また、肩にはアディダスお馴染みのスリーストライプスを配置。今回のユニフォームは、これまでにない景色を映し出し、日本の野心と成長の精神を体現し、世界の舞台でさらなる高みを目指す姿を象徴しているという。
同サイトは発売時期について、2025年11月頃の予定と伝えた。
Japan 2026 World Cup Home Kit Leaked [@opaleak]: https://t.co/MtcCzVLLWo— Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 5, 2025