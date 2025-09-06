アーティストのこっちのけんと（29）が8月31日に新曲「ごくろうさん」を配信リリースした。“負けてもいい”と歌うこっちのけんと流の新しい応援歌に感動や共感の声が上がっている。

昨年、「はいよろこんで」が大ヒット。新曲「ごくろうさん」は、その歩みを胸に、なぜ音楽を続けるのか、何を歌うべきなのかという根源的な問いに立ち返った作品。サビで響く三三七拍子の口笛は、聴く人を自然に前へ進ませるような軽やかさを添え、音楽の温かさを際立たせている。力まず、自分らしく、等身大のままで生きることの大切さを込めて歌い上げる。“負けてもいい”と歌うこっちのけんと流の新しい応援歌だ。

こっちのけんとは「いざ自分の音楽や人生を振り返った時に自分に負け続けてきたなと思い、その感情や思いを曲にしました。理想としてきた音楽や人生とは違う歩みをしてきましたが、それこそが自分らしさだなと良い意味で開き直った曲なので、是非皆さんも開き直って聴いていただければ嬉しいです！」とコメントしている。

多くの学校で夏休みが明けて新学期が始まる9月1日にはこっちのけんとは自身のX（旧ツイッター）で、新曲のYouTube映像を引用し、「9/1だからこそ届いてほしい。わがままですが。少しでも」とつづった。

ネットでは「ほんと刺さるし沁みる」「救われました」「涙がでてきた」「この人は一体、何度人の命を救うんだろう」などの声が上がった。