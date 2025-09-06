µµÍüÏÂÌé¤È¤Î¶¦±é¤â¡¡ºæÀµ¾Ï¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢MISIA¤é°ìÎ®¤Î¡ÈSHOW MAN¡É¤¬½¸·ë¤·¤¿Rockon Social Club¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à11·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡¡Rockon Social Club¤¬¡¢°ìÎ®¤Î¡ÈSHOW MAN¡É¤È¶¦¤ËÀ©ºî¤·¤¿½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ò¡¢11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤Ë²Ã¤¹¤ëµµÍüÏÂÌé
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºæÀµ¾Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡ÈSHOW MAN¡É¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡£HOUND DOG¤ÎÂçÍ§¹¯Ê¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎNOKKO¡¢ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢ÆÈ¼«¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ó¥É¡¦Ýæ»ÖÔ¥¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëMISIA¡¢¤½¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤Ç»²²Ã¤·¤¿µµÍüÏÂÌé¤È¤âÃíÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ÏLoppi¡¦HMV¸ÂÄê¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£¸½ºß¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£
¢£Rockon Social Club »û²¬¸Æ¿Í¡¡¥³¥á¥ó¥È
²»³Ú¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡£
ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¡¢¡Ö²»¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ·Ò¤¬¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²»³Ú¤À¤±¤ÎÆÃ¸¢¤À¤È»×¤¦¡£
²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»þ¡¹¤³¤ó¤Ê¡ÖËâË¡¡×¤Ë¤«¤«¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÈºæÀµ¾Ï¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂçÍ§¹¯Ê¿¡É¡¢¡ÈNOKKO¡É¡¢¡È¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤è¤ê¤â²¼¤ÎÀ¤Âå¤Î¡ÈMISIA¡É¡¢¡ÈÝæ»ÖÔ¥¡É¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦ÊÌÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡ÈÃÊÅÄ°ÂÂ§¡É¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÖºÐ²¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈµµÍüÏÂÌé¡É¡£
¡ÈSHOW MAN¡É¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢À©ºîÃæ¤â¡Ö²»³Ú¤ÎËâË¡¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
À§Èó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¡Ö²»³Ú¤ÎËâË¡¡×¤ËË×ÆþÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
