「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が3日更新のポッドキャスト番組「ひろゆきの暇つぶしラジオ」で介護職の給料が上がらない理由について私見を述べた。

「介護の仕事をしています、なぜ給料が上がらないでしょうか？」と聞かれたひろゆき氏は「上がりません、税金から出る仕事だからです」と即答した。

「その介護の仕事はすごく大変だよねっていうのは分かります。で、これは置いておきます」とした上で「介護の仕事というのは未経験の人でも可能です。もちろんいろんな技術が必要なんだよねっていうのはそうなんですけど、でも未経験の人でもできる仕事ですと」と切り出した。

「ということは、誰でもできる仕事だったら給料を高くする必要なんてないよね？っていうのが日本人の考え方です。これは税金から出てるからです」と定義した。

そして「要は誰でもできる、税金でできる仕事で年収1000万ですって言ったら、納税者怒りますよね。ふざけんなと。勉強して大学行って、何かいい会社に入って。で、それで何か年収400万ですって言ってるのが、中卒です高卒です、介護の仕事してます、年収600万円ですって言ったら、ふざけるなってなるじゃないですか。なっちゃうんですよ、日本人は」と語った。

「なので、基本的には日本人の平均年収を介護の仕事の人が超えることはありません。超えるとしたら、管理職の人ね。その介護の仕事の管理職の人とか、介護経営、その介護事業の経営者とかが年収上がるんですけど、その介護事業の管理職でもない現場のスタッフが平均年収を超えるというのは、日本人は許容しないという風に思った方がいいんじゃないでしょうか」と締めくくった。