ピアノポップバンド’’声にならないよ’’が、9月17日に新曲「溺愛」を配信リリースする。

発表が行われたのは、5日に渋谷・WWWで行われた東阪単独公演＜溺愛しかできないの＞東京公演内にて。アンコールではこの楽曲が初パフォーマンスされ、会場にいるファンと一緒に盛り上がライブになった。

▲「溺愛」ジャケット

「溺愛」は声にならないよにとって挑戦の曲でもあり、今までのバンドにはない疾走感のあるピアノのリズムが特徴的なメロディと不器用な恋を描いた歌詞の両方から恋に溺れていく様子が描かれた楽曲になっている。

■若宮 めめ (Vo )コメント

『溺愛』は、愛の中に潜む“矛盾”と“執着”を描いた楽曲です。

相手を大切にしたいと願うのに、心は満たされず、会えたはずの日にさえ寂しさが募ってしまう。

熱に浮かされたように、ただ一言の「好き」を求め、届かない想いに自ら傷ついていく。

それでも離れる勇気は持てなくて、どんなに苦しくても“嫌いになれない”ことへの葛藤。

この楽曲では、そんな不器用で切実な恋の形を「39.8度」という比喩的な熱で表現しています。

恋に溺れることは、苦しみであり、同時に生きる理由でもある。

“幸せを願うのに報われない”そんな矛盾を抱えた心情を、言葉を殴り書くように、攻撃的なサウンド感にのせて描きました。

この曲が、誰かの「忘れられない恋」の痛みや温度に触れられることを願っています。

■HiRo (Key)コメント

『溺愛』は声にならないよの挑戦といえる曲です。

楽曲は8回の転調を繰り返します。

転調といえば基本的には音が高くなっていく傾向にありますが、この曲は2番以降は音が低くなっていくように作られています。

これはまさに溺れていく様子を表しました。

音が低くなりつつも楽曲として盛り上がりに欠けないようにアレンジを設計しました。

楽曲の雰囲気、メロディ、構成は新しいことに挑戦しつつサウンドは従来の’’声にならないよ’’っぽさを踏襲し、混ぜることによって『溺愛』が完成しました。 愛に溺れていく様を歌詞だけでなくぜひサウンドでも感じとってほしいです。

東阪単独公演＜溺愛しかできないの＞は来月10月5日(日)に大阪公演が行われる。こちらは地元関西での公演ということもあり、東京公演とは違ったセットリストになる予定だ。

＜東阪単独公演「溺愛しかできないの」＞

2025年9月5日(金) 東京・渋谷WWW open 18:30 / start 19:00 ※終了

2025年10月5日(日) 大阪・梅田Shangri-La open 16:30 / start 17:00

ticket \4,000-(+1drink) -チケットはこちらから

https://eplus.jp/koeninaranaiyo/

ライブ・イベント出演情報

＜テレビ大阪 YATAI フェス！2025＞

2025年9月19日（金）花博記念公園 鶴見緑地 15:30-出演

https://www.tv-osaka.co.jp/tvofes/ ＜TOKYO CALLING 2025-10th Anniversary-＞

2025年9月28日（日）SHIBUYA TAKE OFF 7 18:30- 出演

https://tokyo-calling.jp/ ＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞

2025年10月12日（日）会場は後日発表

https://w.pia.jp/t/mw-061 ＜きゃない対バンツアー2025「愛、対する」＞

2025年10月24日（金）福島2nd LINE open 18:30 / start 19:00

https://t.livepocket.jp/e/miwa2

楽曲情報

‘’声にならないよ’’ 公式YouTube Chanel

https://www.youtube.com/channel/UCeN684iMoVFZySuDZ52ivog 最新曲『お気に入りフォルダ』を聴く

https://koenara.lnk.to/FavoritePhotoFolder

