Chilli Beans.がワンマン&対バンツアー＜Chilli Beans. “good days tour”＞を2026年の1月から開催することを発表した。

この夏も多くの夏フェス・イベントに出演し、観客を盛り上げてきているChilli Beans.。本ツアーのチケット受付はChilli Beans. Official ファンクラブ「Club Beans.」での最速先行が9月6日(土)17:00よりスタートする。

以下、ツアー決定に際してメンバーコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■Chilli Beans. コメント

good days tourは

日常の中で

ｽﾃｷな音楽が続いていく

そんなｲﾒｰｼﾞをしたtourﾃﾞｽ

私達が 普段

交流があったり

見てたり 焦がれたり

仲良しだったり そんな

ｽﾃｷな方達とこーして

liveをできることが

ｽｺﾞｸ嬉しいです

ﾜｸﾜｸしてぃます!

そして来てくれる

皆んなと同じ時間を

ぃっしょに *

楽しみたぃｮ

Good days to you!

◆ ◆ ◆

■＜Chilli Beans. “good days tour”＞ 〈福岡〉

【出演】Chilli Beans. / NEE

【日程】2026年1月24日(土)

【会場】Zepp Fukuoka

【時間】OPEN 17:00 / START 18:00

【info】BEA 092-712-4221 （平日12:00〜16:00） 〈愛知〉

【出演】Chilli Beans. / 礼賛

【日程】2026年2月11日(水・祝)

【会場】Zepp Nagoya

【時間】OPEN 17:00 / START 18:00

【info】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 〈大阪〉

【出演】Chilli Beans. / muque

【日程】2026年2月14日(土)

【会場】Zepp Namba

【時間】OPEN 17:00 / START 18:00

【info】キョードーインフォメーション 0570-200-800 〈東京〉

【出演】Chilli Beans. 〈ONEMAN SHOW〉

【日程】2026年2月20日(金)

【会場】Zepp Haneda

【時間】OPEN 18:00 / START 19:00

【info】キョードー東京 0570-550-799（平日11:00〜18:00 土日祝10:00〜18:00） 〈チケット〉

1Fスタンディング 前売：￥7,000（税込） / 当日：￥7,500（税込）

2F指定席 前売：￥7,500（税込） / 当日：￥8,000（税込）

※1申し込み4枚まで

※未就学児入場不可

※入場時別途ドリンク代必要 〈 Club Beans.最速先行実施期間 〉 9月6日(土)17:00 〜 9月15日(月・祝)23:59 【Chilli Beans. “good days tour” Club Beans.最速先行受付はこちら】

https://chilli-beans.com/feature/ticket_gooddaystour_clubbeans 〈 Club Beans.ご入会はこちら 〉 https://chilli-beans.com/feature/entry

※チケットのお申し込みはClub Beans.メンバーの方のみ可能となります。

受付期間中に会員登録された方もお申し込みが可能です。

◾️デジタルシングル「ひまわり」 テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』エンディングテーマ

配信：asab.lnk.to/CB_himawari

◾️イベント情報 2025年9月14日（日）＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞

千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区) 2025年9月21日（日）＜中津川 WILD WOOD 2025＞

中津川公園内特設ステージ 2025年9月28日（日）＜JA共済presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞

井頭公園 運動広場 ▼その他ライブ情報

https://chilli-beans.com/live_information/schedule/list/