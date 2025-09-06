Chilli Beans.、26年ワンマン&対バンツアー＜good days tour＞開催決定
Chilli Beans.がワンマン&対バンツアー＜Chilli Beans. “good days tour”＞を2026年の1月から開催することを発表した。
この夏も多くの夏フェス・イベントに出演し、観客を盛り上げてきているChilli Beans.。本ツアーのチケット受付はChilli Beans. Official ファンクラブ「Club Beans.」での最速先行が9月6日(土)17:00よりスタートする。
以下、ツアー決定に際してメンバーコメントも到着した。
◆ ◆ ◆
■Chilli Beans. コメント
good days tourは
日常の中で
ｽﾃｷな音楽が続いていく
そんなｲﾒｰｼﾞをしたtourﾃﾞｽ
私達が 普段
交流があったり
見てたり 焦がれたり
仲良しだったり そんな
ｽﾃｷな方達とこーして
liveをできることが
ｽｺﾞｸ嬉しいです
ﾜｸﾜｸしてぃます!
そして来てくれる
皆んなと同じ時間を
ぃっしょに *
楽しみたぃｮ
Good days to you!
◆ ◆ ◆
■＜Chilli Beans. “good days tour”＞
〈福岡〉
【出演】Chilli Beans. / NEE
【日程】2026年1月24日(土)
【会場】Zepp Fukuoka
【時間】OPEN 17:00 / START 18:00
【info】BEA 092-712-4221 （平日12:00〜16:00）
〈愛知〉
【出演】Chilli Beans. / 礼賛
【日程】2026年2月11日(水・祝)
【会場】Zepp Nagoya
【時間】OPEN 17:00 / START 18:00
【info】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
〈大阪〉
【出演】Chilli Beans. / muque
【日程】2026年2月14日(土)
【会場】Zepp Namba
【時間】OPEN 17:00 / START 18:00
【info】キョードーインフォメーション 0570-200-800
〈東京〉
【出演】Chilli Beans. 〈ONEMAN SHOW〉
【日程】2026年2月20日(金)
【会場】Zepp Haneda
【時間】OPEN 18:00 / START 19:00
【info】キョードー東京 0570-550-799（平日11:00〜18:00 土日祝10:00〜18:00）
〈チケット〉
1Fスタンディング 前売：￥7,000（税込） / 当日：￥7,500（税込）
2F指定席 前売：￥7,500（税込） / 当日：￥8,000（税込）
※1申し込み4枚まで
※未就学児入場不可
※入場時別途ドリンク代必要
〈 Club Beans.最速先行実施期間 〉 9月6日(土)17:00 〜 9月15日(月・祝)23:59
【Chilli Beans. “good days tour” Club Beans.最速先行受付はこちら】
https://chilli-beans.com/feature/ticket_gooddaystour_clubbeans
〈 Club Beans.ご入会はこちら 〉 https://chilli-beans.com/feature/entry
※チケットのお申し込みはClub Beans.メンバーの方のみ可能となります。
受付期間中に会員登録された方もお申し込みが可能です。
◾️デジタルシングル「ひまわり」
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』エンディングテーマ
配信：asab.lnk.to/CB_himawari
◾️イベント情報
2025年9月14日（日）＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区)
2025年9月21日（日）＜中津川 WILD WOOD 2025＞
中津川公園内特設ステージ
2025年9月28日（日）＜JA共済presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞
井頭公園 運動広場
▼その他ライブ情報
https://chilli-beans.com/live_information/schedule/list/
