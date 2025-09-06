水上恒司×Snow Man・宮舘涼太、「プラスアクト」10月号表紙に登場！ 軽妙なやり取りが詰まったロング対談も
水上恒司とSnow Man・宮舘涼太が9月12日発売のインタビューマガジン「＋act.（プラスアクト）」10月号（ワニブックス／奇数月12日発売の隔月刊）の表紙／巻頭特集に登場する。
【写真】Snow Man・宮舘涼太、難役で長ぜりふにも挑戦「眉毛の演技にも挑戦しています」
10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で共演する水上と宮舘。撮影は韓国のカメラマンが撮り下ろし、モノクロの世界観が際立つ独特な雰囲気のカットが満載されている。今作が初共演だという2人に、互いの印象から演じた役についてどう捉えているのかなど、2人ならではの軽妙なやり取りが詰まったロング対談も掲載される。
誌面には杉野遥亮、高畑充希、高橋海人、北村匠海×林裕太、鈴鹿央士、藤原大祐、上田竜也、塩野瑛久、窪田正孝、戸塚純貴、黒崎煌代、鳴海唯、小田惟真、瀬央ゆりあが登場。
そのほか「Kis‐My‐Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」「AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。」、「少年忍者LIVE 2025 This is 忍者」、「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」のライブレポートも掲載。
また新連載として、戸塚純貴の「音語オトガタリ」と佐藤大樹の「＋One」がスタート。「音語オトガタリ」では歌から見えてくる物語を戸塚がつづっていく。「＋One」は佐藤大樹自身がノートに書きつづった質問案をもとにゲストに迫る対談連載となる。第1回目のゲストは山里亮太。
水上恒司とSnow Man・宮舘涼太が表紙を飾る「＋act.」10月号は、ワニブックスより9月12日発売。価格1210円（税込）。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】Snow Man・宮舘涼太、難役で長ぜりふにも挑戦「眉毛の演技にも挑戦しています」
10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で共演する水上と宮舘。撮影は韓国のカメラマンが撮り下ろし、モノクロの世界観が際立つ独特な雰囲気のカットが満載されている。今作が初共演だという2人に、互いの印象から演じた役についてどう捉えているのかなど、2人ならではの軽妙なやり取りが詰まったロング対談も掲載される。
そのほか「Kis‐My‐Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」「AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。」、「少年忍者LIVE 2025 This is 忍者」、「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」のライブレポートも掲載。
また新連載として、戸塚純貴の「音語オトガタリ」と佐藤大樹の「＋One」がスタート。「音語オトガタリ」では歌から見えてくる物語を戸塚がつづっていく。「＋One」は佐藤大樹自身がノートに書きつづった質問案をもとにゲストに迫る対談連載となる。第1回目のゲストは山里亮太。
水上恒司とSnow Man・宮舘涼太が表紙を飾る「＋act.」10月号は、ワニブックスより9月12日発売。価格1210円（税込）。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記