マキシマム ザ ホルモン、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』挿入歌に「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」起用
9月19日（金）に全国ロードショーとなる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の挿入歌に、マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が決定した。
「刃渡り2億センチ」はTVアニメ『チェンソーマン』第3話のエンディングテーマ、そしてTVシリーズ挿入歌として使用され、これまでTV editのみが公開されていたが、このたび同曲の未公開パートが劇場版で登場する。「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」と新たにタイトルが更新され、初めてその2番が明らかになるとのことだ。
この発表を受け、マキシマムザ亮君のコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
■マキシマムザ亮君コメント
「TVシリーズ第3話のエンディング・テーマ、そして挿入歌としても使用された「刃渡り2億センチ」が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』でも挿入歌として再登場！
その名も『刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）』。ついにTVサイズの“続き”が聴けます笑。
これまで90秒のTVサイズしか公開してこなかった理由のひとつは――
実は、2番の歌詞がレゼのことを歌っていたからなんです。
そんな楽曲が、まさか本当に“レゼ篇”の映画で起用されるとは…！
僕の夢バトルこれで2連勝！笑
ありがとうございます！
◆ ◆ ◆
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
9月19日（金）全国公開
【STORY】
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。
憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、
雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。
近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。
この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……
【STAFF】
原作：藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督：𠮷原達矢
脚本：瀬古浩司 キャラクターデザイン：杉山和隆 副監督：中園真登 サブキャラクターデザイン：山粼爽太 駿
メインアニメーター：庄一 アクションディレクター：重次創太 悪魔デザイン：松浦力 押山清高 衣装デザイン：山本彩
美術監督：竹田悠介 色彩設計：中野尚美 カラースクリプト：りく 3DCGディレクター：渡辺大貴 玉井真広
撮影監督：伊藤哲平 編集：吉武将人 音響監督：名倉靖 音楽：牛尾憲輔 配給：東宝 制作：MAPPA
主題歌 ： 米津玄師 「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.）
エンディング・テーマ： 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（Sony Music Labels Inc.）
挿入歌：マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」（Warner Music Japan）
※𠮷原監督の𠮷は「土」の下に「口」が正式表記となります。※山粼爽太さんの粼はたつざきの「粼」が正式表記となります。
※エンディング・テーマ【，】と【宇多田ヒカル】の間は半角アケとなります。
【CAST】
デンジ：戸谷菊之介 ポチタ：井澤詩織 マキマ：楠木ともり 早川アキ：坂田将吾 パワー：ファイルーズあい
東山コベニ：高橋花林 ビーム：花江夏樹 暴力の魔人：内田夕夜 天使の悪魔：内田真礼
岸辺：津田健次郎 副隊長：高橋英則 野茂：赤羽根健治 謎の男：乃村健次 台風の悪魔：喜多村英梨 ／ レゼ：上田麗奈
【WEB】
公式サイト： https://chainsawman.dog/
公式X（旧Twitter）： @CHAINSAWMAN_PR（https://twitter.com/CHAINSAWMAN_PR）
公式TikTok： https://www.tiktok.com/@chainsawman_pr
【原作情報】
第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1〜２２巻発売中！
【TVアニメ情報】
・Blu-ray&DVD全４巻 発売中！
・Prime Video他配信サイトにて配信中！
※配信情報の詳細は公式サイトをご覧ください。