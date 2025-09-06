9月19日（金）に全国ロードショーとなる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の挿入歌に、マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が決定した。

「刃渡り2億センチ」はTVアニメ『チェンソーマン』第3話のエンディングテーマ、そしてTVシリーズ挿入歌として使用され、これまでTV editのみが公開されていたが、このたび同曲の未公開パートが劇場版で登場する。「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」と新たにタイトルが更新され、初めてその2番が明らかになるとのことだ。

この発表を受け、マキシマムザ亮君のコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■マキシマムザ亮君コメント

「TVシリーズ第3話のエンディング・テーマ、そして挿入歌としても使用された「刃渡り2億センチ」が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』でも挿入歌として再登場！

その名も『刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）』。ついにTVサイズの“続き”が聴けます笑。

これまで90秒のTVサイズしか公開してこなかった理由のひとつは――

実は、2番の歌詞がレゼのことを歌っていたからなんです。

そんな楽曲が、まさか本当に“レゼ篇”の映画で起用されるとは…！

僕の夢バトルこれで2連勝！笑

ありがとうございます！

◆ ◆ ◆

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』