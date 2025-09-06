９月６日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１６頭立て）は、４番人気のランプローグ（牝２歳、美浦・矢野英一厩舎、父ダノンキングリー）が、最後の直線でセンス良く抜け出してデビュー戦を飾った。勝ちタイムは１分９秒０（良）。

トップスタートから控えて先団で折り合いをつけると、最後の直線では内ラチ沿いを鋭く抜け出し、ダノンルミエール（三浦皇成騎手）を首差退けた。騎乗したデビュー３年目の石田拓郎騎手はこれが新馬戦初勝利。「スタートが速くて、出た後に少し物見をして先手を取れなかったですけど、競馬が上手な馬です。いいところで控えて内から抜けてきてくれて内容が良かったです」と笑顔。ダノンキングリー産駒はＪＲＡ初勝利。

また、左肩の手術の影響で９か月ぶりの実戦復帰となったＪＲＡ最年長ジョッキーの柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝は、フックセンチョウの手綱を執って１２着。返し馬では拍手が起こり、「おかえり〜」など復帰を祝う声も聞かれた。ベテランは「競馬に乗れたことは良かった。体の動かし方とか新馬戦だったこともあって違和感はあるよね」と久々の感触を味わった様子だ。