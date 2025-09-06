米同時多発テロ事件の首謀者オサマ・ビンラディンを射殺した米国の米海軍特殊部隊（ネイビーシールズ）最精鋭「チーム6」が、6年前に北朝鮮浸透作戦に投入されていたことが伝えられた。

ニューヨークタイムズ（NYT）は5日（現地時間）、数十人の元・現米当局者を引用し、トランプ政権1期目の2019年初め、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長を盗聴するための電子装備設置のために北朝鮮の海に浸透したが、失敗して復帰したと報じた。

報道によると、この作戦は北朝鮮と米国の2018年6月のシンガポール首脳会談と2019年2月のベトナム・ハノイ首脳会談の間に行われたと推定される。統合特殊作戦コマンドは朝米高官級交渉が行われた2018年秋、トランプ大統領から作戦の承認を受けた後、北朝鮮浸透の準備に入った。NYTは「北朝鮮がさらに予測不可能になった状況で、金正恩国務委員長の考えを把握することがトランプ政権の最優先課題だった」とし、作戦が実施された背景を説明した。ネイビーシールズはジョージ・W・ブッシュ元大統領が在任中だった2005年にも小型潜水艦で北朝鮮浸透作戦に成功した前例があった。

チーム6は暗闇の中、小型潜水艦で海岸に到着するのに成功した。しかし民間人を乗せた北朝鮮船舶が突然現れ、海岸に待機中の小型潜水艦近くに懐中電灯を照らして接近したため、チーム6は発覚を懸念して彼らを射殺したと、NYTは伝えた。チーム6は作戦プロトコルに従って装備の設置をあきらめ、直ちに撤収した。

NYTはトランプ政権1期目の政府関係者や元・現軍人など24人にインタビューをし、極秘とされている「金正恩盗聴作戦」を取材した。NYTは「トランプ政権は議会所管委員会にも作戦調査結果を全く知らせなかった」とし「連邦法を違反した可能性もある」と伝えた。ホワイトハウスはこの作戦への言及を拒否した。