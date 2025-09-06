“原宿にいけるパジャマ”って便利すぎ。毎日着たい「ストリートパジャマ」が大阪POPUPで関西初上陸！
“原宿にいけるパジャマ”がコンセプトのストリートパジャマ「Chill ST（チルストリート）」が、関西初上陸。
大阪・ルクア イーレにて、9月12日（金）から25日（木）まで、ポップアップを開催します。
部屋着と街着、どちらの役割も果たしてくれる“普段着”がたっぷりお目見えするから、ぜひイベントに足を運んでみて。
「チルストリート」の“梅田にいけるパジャマ”が気になる
「チルストリート」略して“チルスト”は、2025年5月16日に誕生した、“ライム”カラーがアイコニックなブランド。
ヨガウェアが街に広まった「アスレジャー」に続くべく、パジャマとストリートが交わった新ジャンル「ストリートパジャマ」を展開しています。
ルクア イーレでのポップアップには、性別や年齢、体型問わずに着られるトップス9型・パンツ4型の計13アイテムがラインナップ。アイテム全てがXS〜XLサイズ、『ホワイト』『モカ』『ブラック』『ネイビー』の4色でお目見えしますよ。
チルストの“梅田にいけるパジャマ”を、この機会に手に取ってみてはいかが？
新作の「Smooth Tech Knit シリーズ」でお出かけ＆リラックス
8月に発売されたばかりの「Smooth Tech Knit シリーズ」は、街にも馴染む、新感覚ニットパジャマがラインナップ。
しなやかで伸びのあるポリエステルニット素材で、型崩れや毛玉が付きにくく、さらっとした肌触りだといいます。
しかも、ニットなのに洗濯乾燥機もOKで、お家で簡単にお手入れできるんです。
「Smooth Tech Knit Tee」（税込1万1000円）は、ゆったりとしたボックスシルエットと、ちょっぴり肩を落とした抜け感のあるバランスがおしゃれ。
ラクなのに、だらしなく見えないウエアには、長袖の「Smooth Tech Knit long Tee」（税込1万3200円）もお目見えです。
「Smooth Tech Knit Long Polo」（税込1万5400円）は、衿が付いたきちんと見えのトップス。
薄手のニット素材で作られた「Smooth Tech Knit Cardigan」（税込1万9800円）は、朝晩の寒暖差が気になる時期にサッと羽織れて、重宝する予感です。
「Smooth Tech Knit Pullover parka」（税込1万7600円）の首元は、あきすぎておらず上品な仕上がり。
ひざ上丈の「Smooth Tech Knit Shorts」（税込1万4300円）は、太めのストレートシルエットに程よくストリート感が漂います。
ウエストコードはインアウト、どちらにも対応しているので、気分やシーンによって見せたり隠したりしてみて。
「Smooth Tech Knit Pants」（税込1万7600円）は、スラックスとスウェットの雰囲気を感じさせるデザインがかわいい！
まるで雲をまとうような「Cloud pile シリーズ」
「Cloud pile シリーズ」は、“部屋でも、街でも。”を叶えるストリート仕様のリラックスウェアがそろいます。
ふっくらとしたパイル糸のとろけるような肌触りで、まるで雲をまとったような柔らかさが魅力なのだとか。
「Cloud pile Tee」
「Cloud pile Tee」（税込9350円）は、快適な着心地ながらシティライクな見た目の、オールシーズン着まわせる一着です。
「Cloud pile long Tee」
「Cloud pile Cardigan」
肌寒くなるこれからの季節に活躍しそうなロングスリーブには、「Cloud pile long Tee」（税込1万1000円）、「Cloud pile Cardigan」（税込1万2100円）、
「Cloud pile Hoodie」
「Cloud pile Hoodie」（税込1万4300円）がラインナップしていますよ。
「Cloud pile Shorts」
「Cloud pile Pants」
ボトムスは、「Cloud pile Shorts」（税込9900円）と「Cloud pile Pants」（税込1万2100円）から、好みやシーズンによってチョイスして。
“チルスト”の大阪・ルクア イーレPOPUPでノベルティもゲットしよ
会場で税込1万5000円以上お買い物すると、チルストらしいカラーのオリジナル折りたたみうちわorナップサックがもらえます。
また、8月29日にチルスト初の旗艦店が東京・表参道ヒルズ本館地下2階にオープンしたので、お近くの人はぜひ足を運んでみてくださいね。
チルストリートポップアップ
場所：ルクア イーレ 8F イセタン メンズスタイル / カジュアルウェア（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）
期間：2025年9月12日（金）〜25日（木）
営業時間：10:30〜20:30
特設ページ
https://www.lucua.jp/
公式オンラインストア
https://chill-st.com/
公式Instagram
@chillst_official
参照元：株式会社オアシスライフスタイルグループ プレスリリース
参照元：株式会社オアシスライフスタイルグループ プレスリリース