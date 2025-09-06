「あまり上手くいっていない」森保Jと激突！ メキシコ＆アメリカの現状は？「国内で士気が高まっている」
森保一監督が率いる日本代表は、アメリカ遠征で現地時間９月６日にメキシコ代表と、９日にはアメリカ代表と相まみえる。
2026年北中米ワールドカップの開催国との対戦を前に、テレビ東京系列のサッカー専門番組「FOOT×BRAIN＋」がメキシコ、アメリカの現状を伝えた。
まずメキシコに関しては、日本人初のメキシコリーグの選手だった百瀬俊介氏が、かつて日本代表を指揮したハビエル・アギーレ監督を、国民の信頼が厚いと紹介する。
「メキシコを代表する象徴でもありますし、非常に人気の高い監督ですね。ゴールドカップで優勝したことで『やっぱりアギーレ監督だ』と国内で士気が高まっています」
選手との関係も良好のようだ。
「選手たちからの信用も凄いです。選手と、よく個別で話をする。それぞれタイプが違いますから、伸び悩んでいる選手に少し寄り添ったり、あえて放っておいたりとか。選手のマネジメントも非常に長けている。メンタルトレーナーかというくらい配慮できるので、素晴らしいと思います」
アメリカについては、MLSの国際マネジャーなどを歴任した中村武彦氏が説明。トッテナムやチェルシー、パリ・サンジェルマンなどの監督を歴任したマウリシオ・ポチェッティーノが昨年に指揮官に就任したが「あまり上手くいっていない」という。
「主力の（クリスチャン・）プリシック選手とネット上などで、ちょっとイザコザがあったり。代表に招集したけど『休みたい。けど、この試合は行きたい』と言って、監督が『そういうのはこっちが決めることだ』みたいな喧嘩が起きたり」
またシステムは４バックを採用しているなかで、「課題なのがセンターバックの２枚がずっと固まらなくて、そこが弱点と言われていますね」と述べる。
北中米W杯の本大会でも対戦の可能性がある両国と、森保ジャパンはどのような戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がW杯で準々決勝に進出しても誰も驚かない」対戦するメキシコの記者が森保ジャパンに感嘆！「素晴らしい選手」と称賛したのは？
