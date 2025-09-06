シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさんは9月5日、自身のInstagramを更新。妊娠中の姿を披露しました。（サムネイル画像出典：加藤ミリヤさん公式Instagramより）

【写真】加藤ミリヤの妊娠中の大きなおなか

「息子くんたちとの写真もほっこり」

加藤さんは「写真振り返るとGapのサロペットばかり着てた」とつづり、5枚の写真を載せています。1枚目は鏡越しにスマートフォンで自撮りした妊娠中のショットです。サロペットを着用し、大きく膨らんだおなかが目立っています。5枚目では子どもとのツーショットも披露しました。座っていても分かるスタイルの良さです。

コメントでは「おしゃれすぎる妊婦さん」「3児のママとか尊敬しかない……」「息子くんたちとの写真もほっこり」「スタイルのいい妊婦さん」「かわいすぎ神」「おしゃれすぎるのよ」「ミリヤのセンスが好きすぎてたまんない」と、祝福の声が多く上がりました。

「今日でちょうど生まれて２週間」

加藤さんは1日にも「今日でちょうど生まれて2週間」と、妊娠中のショットを披露。「一心同体だった頃が懐かしく愛おしく」と思い返し、スタイリッシュな姿を載せていました。興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)