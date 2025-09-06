「エラー2000円札」と「エラーコイン」どっちの方が価値は高い？ プレミアがつきやすい特徴とは？

「JL券」の2000円札とは？ 価値はどれくらいか

「JL券」とは、2000円札において本来、左上と右下に同一の記番号が印字されるところが、左上の先頭文字が「J」、右下が「L」となってしまったエラー紙幣のことを指します。流通数自体が極めて少ない非常に希少なエラー紙幣です。

オークションでは、状態の良いJL券2000円札が20万円前後で落札された例もありますが、取引価格は10万円前後が多く、24万円以上での落札例も報告されています。状態が良く美品であれば価値がさらに高まる傾向があります。



エラーコインの種類と価値

エラーコインとは、硬貨の製造過程で発生したミスによって生まれたものを指し、これもまたコレクターの間で高い価値を持ちます。

特に高額になった実例を挙げると、1円玉のズレ打ちエラーに変形が加わったものは、なんと280万円で落札されたケースがあります。10円青銅貨での変形ありズレ打ちも200万円以上で取引された例が報告されています。さらに、昭和51年の50円白銅貨の大穴ズレと2つ穴のエラーは、驚きの500万円で落札されたこともあるそうです。

これ以外にも、多数のエラー硬貨が存在し、数万円から数百万円の幅で評価されています。ただし、偽物や加工品も非常に多く、穴を埋めたり加工したりしたものが混ざっている可能性があるため、鑑定士による真贋（しんがん）確認は必須です。



エラー紙幣とエラー硬貨の価値比較

エラー2000円札（JL券）とエラーコインの価値を比較すると、まず最高価値の点で大きな差があります。JL券はおおよそ10万円～20万円台程度で取引されることが多いのに対し、エラーコインは数百万円レベルの取引例があり、桁違いの価格がつくことがあります。

代表的なエラー例としては、紙幣では記番号の異なるJ/Lが挙げられ、硬貨ではズレ打ち、穴の有無、変形、多重打ちなど多様なパターンがあります。

希少性に関しても、JL券は非常に希少なエラー紙幣であり、流通枚数は明確ではありませんがごく限られた数が存在します。本来回収されるはずだったものですが、一定数は市場に残っています。一方、エラーコインは個別の一点物が多く、極端に希少なケースがあります。

偽物のリスクは、紙幣では比較的少ないものの状態によって価値は変動し、硬貨は加工や偽物が多い傾向にあるため専門鑑定が推奨されます。保存難易度は、紙幣では折れや湿気に注意し、硬貨は酸化や摩耗を避けることが大切です。

総合的に見ると、JL券も十分な価値がありますが、エラーコインのポテンシャルは高く、高価格落札の事例も多く見られます。



まとめ：どちらに注目すべきか、保存や売却の方法

エラーコインはエラーの種類や状態などによって数百万円レベルという驚きの価格がつくこともあり、額面以上の価値を狙う場合は特に注目すべきです。一方、JL券も一般的に数十万円から20万円台の価値があり、比較的検証もしやすいため、初心者でも注目しやすいといえます。

まずはお手持ちの2000円札の記番号を確認し、JL券であるかをチェックしてみましょう。硬貨に関しては、ズレや穴の有無、変形、二重打ちなど明らかにおかしい特徴がある場合、写真を撮って専門家に鑑定を依頼するのが安心です。

保存する際は、紙幣は折り目や湿気を避け、硬貨は乾燥した場所で保管するのが最適です。売却する場合は、オークションよりも鑑定付きの買取業者を利用する方が、安心して高額取引につなげやすいでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー