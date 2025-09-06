iPhoneの電池持ちが悪く、修理か買い替えか悩んでいます。最新機種でなければ、買い替えてもそこまで金額は変わらないでしょうか？

バッテリー交換の費用とメリット

iPhoneの電池持ちが悪いとき、多くの人が最初に検討するのが「バッテリー交換」でしょう。2025年9月4日現在の日本国内でのApple公式バッテリー交換費用は、iPhone 13／12／11／XRシリーズは1万4500円、iPhone 15／14シリーズは1万5800円、iPhone 16シリーズは1万5800円～1万9400円で交換できます。

AppleCare＋に加入している場合は、バッテリーの蓄電容量が本来の80％未満に低下していれば無償で交換できる場合もあります。「あと2～3年は今のiPhoneを使いたい」という方にとっては、コストを抑えながら快適さを取り戻せる選択肢となるでしょう。



買い替えにかかる費用と魅力

一方で、買い替えを検討する場合、Apple公式の価格は、iPhone 15（128GB）が11万2800円、iPhone 16e（128GB）が9万9800円、iPhone 16（128GB）が12万4800円、iPhone 16 Pro Max（256GB）が18万9800円となっています（2025年9月4日現在）。

決して安くはありませんが、性能や機能面の進化を考えると大きな魅力があります。最新のチップによる処理速度、カメラ性能の向上、そして長期的なiOSアップデート対応など、新しい機種なら安心して長期間使えます。

さらに、キャリアの乗り換えキャンペーンやAppleの下取りプログラムなどを利用すれば、実際の負担額を抑えることも可能です。例えば、古いiPhoneを下取りに出せば数万円の割引が受けられるケースもあります。

「バッテリー以外にも動作が重い」「カメラの画質に不満がある」といった場合には、買い替えを選んだほうが長期的に満足度は高いでしょう。



修理と買い替え、どちらを選ぶべきか？

最終的に修理と買い替えのどちらを選ぶかは、今のiPhoneに対する満足度や求める機能によって変わってきます。操作に不便を感じず、現在のモデルで十分満足しているなら、費用を抑えられるバッテリー交換が適しています。交換すれば電池の持ちが改善され、あと数年は快適に使い続けられるでしょう。

一方で、長く使っていることで処理速度の遅さを感じたり、カメラ性能に不満があったりする場合は、思い切って買い替えを検討したほうがよいかもしれません。

最新のiPhoneなら新しい機能や高い処理能力を備えており、さらに長期的なiOSアップデートにも対応するため、安心して長期間使えるからです。キャリアのキャンペーンや下取り制度を利用すれば、購入費用をある程度抑えることも可能です。

判断のひとつの目安となるのが、設定アプリで確認できる「バッテリーの状態」です。ここで最大容量が80％を下回っているなら、交換時期が近づいていると考えられます。その際に本体性能にも不満を感じるようなら、修理よりも買い替えを選ぶほうが満足度は高くなるでしょう。



まとめ

iPhoneの電池持ちが悪いとき、修理か買い替えかは悩ましい選択です。バッテリー交換ならモデルによって1万5000円前後で済む場合もあり、まだまだ今の機種を使い続けられます。一方で、買い替えは費用が高いものの、新機能や快適な操作環境を得られるのが大きな魅力です。

まずは現在のiPhoneの使い心地やバッテリーの状態を確認し、どちらが自分に合う選択なのかを冷静に判断しましょう。賢く選べば、コストを抑えつつ快適なスマホライフを続けることができます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー