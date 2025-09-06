ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤«¤Ä¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¼ÂÌ¾¹ðÇò
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤Î²Î¤¤Êý¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦²Î¤¤Êý¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ä¤Æà¥À¥á½Ð¤·á¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È³À²ÖÀµ¤«¤é¡ÖÌÀÆü¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡È¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡É¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFU PARK 2025¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏÂÅÄ¤¬Åìµþ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡ØÈþÂå»Ò²Î¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î²¬Â¼¡ÊÎ´»Ë¡Ë¤È¤«¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤È¤«¥¸¥ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈþÂå»Ò¤âÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³À²Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤éÆÃÈÖ¤È¤«¤è¤¦¤¢¤ë¤È¡¢ÈþÂå»Ò¤ÈÃæÂ¼¶Ì½ï¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡£»ä¤âÈþÂå»Ò¤Ï¤è¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ÄÈþÂå»Ò¤¬²Î¤¦¤Î¡¢¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÈþÂå»Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢Î±¼éÅÅ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¥¥ß¡¢²Î¤¦¤Î¡¢¥¹¥´¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÈþÂå»Ò¤«¤é¡ÊÅÅÏÃ¤¬¡Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÆü¤«¤Ê¡£30Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡ÊÀõÅÄ¤¬¡Ë¡Ø²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¸À¤¦¤Æ¤¿¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò²óÁÛ¡£³À²Ö¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÈþÂå»Ò¤Î²Î¤Ï²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¡Ä¤É¤³¤Î»Ò¡Ä¡×¤ÈÀõÅÄ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1973Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÖ¤¤É÷Á¥¡×¤Î½Ð¤À¤·¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤ÆÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ä¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³À²Ö¤Ï¡Öº£¤Î¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
7Æü¤ÏTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤Ç¡Ê¸á¸å¡Ë1»þÈ¾Á°¸å¤Î¾è¤ì¤ë¡Ê¿·´´Àþ¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¥·¥ç¡¼¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£ÈþÂå»Ò¤Î²Î¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈþÂå»Ò¤Î²Î¡¢Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£