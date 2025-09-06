¡Ú»¥ËÚ1R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è ¥ê¥Ô¡¼¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ä½ÐÆþ¤ê¤¢¤ëÅ¸³«¤âÂÐ±þ¤·¤Æ´°¾¡
¡¡9·î6Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1700m¡Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¹¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Á°Àî¶³»Ò¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥æ¥Ë¥¾¥ó¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦µÆÀîÀµÃ£¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¸¥§¥Í¥Á¥§¥ó¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦³ÑÅÄ¹¸°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:48.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¥¹¥Ã¤È¥Ï¥Ê¤Ø¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î·þ¤ê¤Ç½ÐÆþ¤ê¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤Ë¡£°ìÃ¶5ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤êËü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÎÆþ¸ý¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤º¹¤·µÓ¤òÈ¯´ø¡£·ë²ÌÅª¤ËÁ¯¤ä¤«¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤Ç¤Î´°¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ÏÁ°Àî¶³»Ò±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç¡¢½÷ÀÄ´¶µ»Õ¤È½÷Àµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ÏJRA½é¾¡Íø¡£
¥ê¥Ô¡¼¥¹¡¡3Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Á°Àî¶³»Ò¡Ë
Éã¡§¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Î¡¼
Êì¡§¥¥â¥ó¥¯¥¤¡¼¥ó
ÊìÉã¡§¥¯¥í¥Õ¥Í
ÇÏ¼ç¡§»³¸ýÀµ¹Ô
À¸»º¼Ô¡§ÅÄ¸¶¶¶ËÜËÒ¾ì