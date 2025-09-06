久保選手と人気SUVの2ショットに反響集まる

現在レアル・ソシエダに所属するサッカー日本代表MFの久保建英選手が、2025年7月17日自身のインスグラムを更新。

メルセデス・ベンツ「GLC」と並んだ写真を公開しました。

【画像】超カッコいい！ これが「久保建英」×「高級SUV」の2ショットです！ 画像を見る！

愛車との2ショットに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

サッカー日本代表MFの久保建英選手が乗る高級SUVとは？（Photo：時事）

神奈川県川崎市出身のプロサッカー選手である久保選手は、2016年に15歳という若さでFC東京U-23にてJリーグデビュー。Jリーグ最年少出場記録を更新しました。

2017年にはFC東京とプロ契約を結び、2019年にはレアル・マドリードへ移籍するなどスペインでのキャリアを確立し、2022年からはレアル・ソシエダに所属。

サッカー界でのさらなる活躍を期待される若手選手として注目されています。

そんな久保選手は現在24歳となり、今回の投稿では「今年も日本のオフはGLCをお借りしました！」と投稿。

写真は、白いボディのGLCをバックに、久保選手は黒いジャケットとパンツ姿でクールに決めた1枚がアップされています。

GLCといえば、メルセデス・ベンツのベストセラーモデルである「Cクラス」と同等の安全・快適装備を備え、高いアイポイントや低い重心による乗用車ライクな乗り心地を実現したSUVで、2016年に登場しました。

現行モデルは2023年に日本でも販売がスタートした2代目。外観は伸びやかで美しさとスポーティさを併せ持つデザインを取り入れ、内装ではリアルウッドトリムやカーボンファイバートリムを採用した質感の高いインテリアを採用。

現在の日本国内での車両価格（消費税込み）は日本の公式サイトで819万円からと案内されています。

※ ※ ※

若くして華々しいキャリアを持つ久保選手の2ショット写真に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「若くてもベンツが良く似合う」「夢があるねー」「成功者の証し」など、その成長ぶりを喜ぶ声でした。

また、「もっともっとキャリアアップして欲しい」「GLCといわず大きなクラスに乗って欲しい」「もっと高いベンツでも買えるでしょ」など、さらに上を目指して欲しいと願うコメントも多数みられました。