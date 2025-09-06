◆米大リーグ オリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの２１歳新人Ｓ・バサロ捕手が、本拠地でのドジャース戦で１―１で迎えた９回２死、自身初のサヨナラアーチを放って、同カード初戦白星を決めた。打った瞬間、「手応えがあった」とバットを放り投げると確信歩き。４３３フィート（１３２メートル）の超特大アーチが右中間スタンドに消えると一塁側味方ベンチに向かって何度も吠えた。

８月１７日に、２１歳と４日という今季のメジャー最年少としてデビュー。５日後には、８年総額６７００万ドル（約９８億円）の契約延長を結んだ。８月３０日のジャイアンツ戦で初本塁打。この日は、左腕からサヨナラ弾。球団の期待に応え「ベストのスイングを心掛けていた。左の速球派から、本拠地での初めてのホームランが打てて嬉しい」と笑顔が弾けた。

マスクをかぶっては、先発・クレーマーが右前腕の違和感で負傷退場後、５人の中継ぎによる継投をリード。ド軍打線をフリーマンのソロ本塁打による１失点に抑えた。対・大谷は、５回に無死一塁から遊ゴロ併殺を奪うなど、３打席無安打１四球と快音を封じ込め、「彼はいい打者だ。対戦する時は、注意を払わなきゃいけない。真ん中から下には投げてはいけない。打たれてしまう。慎重にリードした。（打者として）特別なことはされずに済んだ」と納得の表情だ。

投手・大谷とは１打席対戦。カットボール２球で追い込まれた後、１００マイル超えの直球をファウルで凌ぐも、最後はスライダーで空振り三振。「４回途中まですごくいいピッチングをされてしまった。１人の人間の中に２人の選手がいるようだ。彼はハードな球を投げていた。しっかりボールを見極めて自分のスイングをしなければならない」と振り返った。

２１歳のホープにとっても、大谷との対戦は大きな啓示になったようだ。