『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』第10話 英雄となったツツミが襲撃を受ける
7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第10話のあらすじと場面カットが到着。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。
またChapter 9の挿入歌である近石涼『猫のしわざ』のリリックビデオが、原作（作画）メカルーツ先生描き下ろしの作中キャラとともに公開された。
さらに、テレ東での放送は通常の6分遅れ、2025年9月8日（月）26時06分〜26時36分の放送となる。
＜Chapter10「ノルウェージャンヌ・ダルク」＞
”ニャンデミック” のさなか、カオルたちと別れて避難所に逃れたツツミは、その後、超猫察知能力（キャットセンス）によって各地で英雄となっていた。ガンスリンガー（猫好き）やラストサムライ（猫好き）といった新たな仲間を得て、とある拠点に身を置いていたが、突然の可愛い猫たちの襲撃により壊滅。命からがら辿り着いた先とは…。
☆第10話先行カットをチェック！（写真8点）＞＞＞
脚本：村越繁
絵コンテ：もりたけし
演出：白石道太
作画監督：たかはしなぎさ 山田俊也
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会
