活動自粛中の三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二さんが6日、結婚し第1子が誕生していたことを公式サイトで発表しました。

公式サイトで、今市さんは「このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。

続けて「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました。無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」と胸中を明かしました。

活動自粛中の発表となったことについては「このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました」と明かしました。

そして「私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と思いをつづりました。

今市さんは、タクシー運転手の男性への暴行と脅迫の疑いで書類送検されたことを受けて、8月1日に活動自粛を発表。8月28日に男性と示談が成立していました。