◇全米オープンテニス 第13日（2025年9月5日 ニューヨーク ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

男子シングルス決勝は2連覇を目指す第1シードのヤニク・シナー（イタリア）と、3年ぶりの優勝を狙う第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）の顔合わせとなった。

シナーは準決勝で第25シードのフェリックス・オジェアリアシム（カナダ）を6―1、3―6、6―3、6―4で撃破した。珍しくミスショットが目立ち、第2セットは第8ゲームをブレークされて落としたあと、メディカルタイムアウトを取ってロッカーへ。だが、戻ってきた第3セット以降はブレークを一度も許さず、グランドスラム（4大大会）5大会連続で決勝へコマを進めた。1968年のオープン化以降、1年間のグランドスラム全てで決勝へ進出したのはロッド・レーバー、ロジャー・フェデラー、ノバク・ジョコビッチに続き4人目となった。

シナーはメディカルタイムアウトの理由について「たいしたことではない。深刻なものじゃない」と説明。「素晴らしいシーズンだった。グランドスラムは我々にとって最も重要な大会であり、また決勝に進出できたこと、特に今年最後の大会で素晴らしい観客に囲まれたこと…これ以上のことはない」と満足そうに話した。

アルカラスには通算5勝9敗と負け越しており、今年も1勝3敗。7月のウィンブルドン選手権決勝では逆転勝ちも、直近の対戦だった先月のシンシナティ・オープンでは体調不良のため途中棄権した。全米では22年の準々決勝でフルセットの激闘の末に敗れ、そこから2人のライバル関係が始まったが「僕たちは今、全く違う選手になっているし、自信も違う。今年はたくさん試合に出たからお互いのこともよく分かっている。またやるのが楽しみだ」と意気込んだ。決勝はトランプ米大統領が来場予定となっている。