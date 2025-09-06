50代は、これまでのキャリアを振り返るなかで、「このままでいいのか？」という迷いや葛藤と向き合う時期でもあります。特に、不本意な人事や収入減といった“転機（＝不遇な状況）”を経験した人にとっては、自分の価値を見失い、将来に希望を持てなくなることも。本記事では、竹本和広氏の著書『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）より、50代の転機に対する向き合い方をみていきます。

出向解除・自宅待機・追い出し部屋…通信会社勤続29年、54歳で「懲戒処分」に

不遇な状況を悲観してあきらめるか、なんとか打破して行動するか、結局は自分次第だったと思います。「会社からの評価が自分の評価のすべてではない」ことに気がつけたからです。

自業自得で、置かれた状況を受け入れるしかないにもかかわらず、「なぜ、正しいと思っていることをいってはいけないのか」「30年も働いたのに、会社なんて冷たいな」「なぜ、自分だけがこんな目に……」と嘆き、受け入れられない時期がありました。降格になったとき、会社からは「おわった人」と評価された気持ちになり、給料も激減してひどく落ち込みました。以前の給与明細と比較して、お金で評価している自分が情けなかったです。

悲観ばかりしているとき、40年来の友人にいわれました。

「おまえが降格した話なんか聞きたくない！ そこからどうやって這い上がっていくのか、そういう話を聞かせてくれや！」

刺さりました……。人生の底で嘆き、悲観ばかりして、自分の人生をあきらめかけていたとき、信頼している友人からいわれて殴られたようでした。友人の言葉をキッカケに、少しずつ前を向いて行動できるようになりました（友人は「そんなこといったか？」と、当時の私にいったことを忘れたようですが……）。

行動開始してから時間はかかりましたが、現在の複業という働き方にたどり着き、「まだ私を必要だと評価してくれる人たち」と出会うことができました。まだ、おわっていませんでした。人生あきらめなくてよかったです。すべて複業の世界で出会った人たちです。

どうかあなたも不遇な状況を悲観したまま、会社という狭い世界のなかだけで苦しまないでください。私と同じように何十年も同じ会社にいる人は、外に目が向きにくいと思いますが、お勤めの会社以外に知らない会社や知らない世界が多くあります。とくに複業の世界は知らないことばかりでした。

知らない世界へ行動したあと、「あなたが必要だと評価してくれる人」に出会えるかもしれません。

転機を乗り越えるには時間がかかります。「会社のせい」「誰かのせい」にしていても状況は何も変わりませんでした。

「すべて自分次第」

「あきらめずに行動すればなんとかなる」

この言葉を転機に苦しむ同志のあなたへ、あらためて贈ります。

不遇な状況は、「自分らしい人生」を考えるタイミング

転機から5年がたち、「転機も必要だったのかな……」とようやく思えるようになりました。おそらく人生のなかで最も自分と向き合ったからだと思います。会社員の安定を選ぶ自分と、それを望まない自分との葛藤です。30年以上も会社員として働き「一体いままでなんのために働いてきたのか？」と自分への問いがスタートでした。

「これからの人生、どうしたいか？」「自分らしく生きるには、どうすればよいか？」そのようなことを絶えず考えていました。いろいろなことが頭をよぎりましたが、結局出た答えはシンプルでした。

自分らしい人生を送る＝やりたいことをする

これからは「やりたいことをしよう！」「自分の人生は自分でつくっていこう！」と決めました。「これからは自由に働きたい」「組織に縛られない働き方をしたい」そういった心の声でした。転機から5年もの時間がかかりましたが、現在の働き方は、こうして皆さんにおすすめできるまでになりました。そう思うと転機も必要だったのかもしれません。

まだ転機の渦中で苦しい思いをしている人を思うと、軽々しく「転機は好機」などといえません。しかし、以前の私と同じように「自分と向き合う時間」が増えたのではないでしょうか？ きっと、人生を考える時期だと思います。あなたにも、いろいろな思いがめぐっているでしょう。その思いは、あなた自身に向いているでしょうか？ 会社や他人に向いていませんか？ これからなんのために働きますか？ 定年まで働くイメージができているでしょうか？

私は定年まで5年もの時間を、期待されていない環境で過ごすイメージをもてませんでした。60歳で定年退職を迎える日、大勢の社員のまえで花束をもって「現役引退宣言をする自分」もイメージできなかったです。

一方で、転機となる出来事がなければ、自分の人生を深く考えることなく、60歳定年まで会社に残っていたでしょう。間違いなく、この本も出版していない人生です。

どちらが正解かはわかりません。ただ、転機に経験したつらかったこと、悔しかったことは忘れたくても忘れられず、人生の推進力になっていることはたしかです。一生答え合わせはできないと思いますが、せめて人生のおわりに「あのときの選択が正解だった」といえるように、まえに進んでいくだけだと思っています。

竹本 和広

セカンドキャリアコーチ

株式会社ライフシフトラボ 複業トレーナー

