歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。元「男闘呼組」メンバーとの再会について語った。

和田は明日7日に大阪・関西万博で行われるお笑いタレント・明石家さんまの古希を祝うフェスイベント「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演する。

イベントにはお笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史や歌手のMISIA、女優の浅田美代子らも出演。和田は「男闘呼組も出てるんですよ」と元「男闘呼組」メンバーらのロックバンド「Rockon Social Club」も出演するとし、「久しぶりだねって。男闘呼組の1人の子は、昔日テレのドラマであたしと高田純次の息子役やってんの。成田」とリハーサルで成田昭次と再会したと明かした。

「元気か？お前痩せたなあ」となどと声をかけると、成田は「食べても太んないんですよ。太る方法ありますか」と質問してきたという。

すると同じく元男闘呼組の前田耕陽は「そうなんです。こいつ太んないんですよ。僕食べなくても太るんですけど」と話したという。そこで和田は所属事務所の役員が和田のマネジャーをした際に1カ月で8キロ痩せたとの話を聞かせ「そうよ。来る前田？」と問いかけたとした。

すると前田は「いや、それ聞いただけで今1キロぐらい痩せました」とコメントした。

和田は「当時は私は言葉悪いけど、くそ忙しくて。それしか言いようがないの。くそ忙しいの。寝る時間もないし、ご飯もあんまり食べなかったんですよ。あたしもともとご飯食べないから、私が食べられないとマネジャーも食べられないんですよね」と回顧した。