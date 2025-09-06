「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）

ドジャースが悪夢のサヨナラ負けで痛恨の４連敗。それだけではなく新人のダルトン・ラッシング捕手が六回に自打球を受けて途中交代した。試合後、ド軍専門メディアの「ドジャース・ネーション」は「時が来た？」とつづり、ファンに緊急アンケートを募った。

そのテーマは「バーンズと再契約するか否か」。ベテラン捕手は５月２０日にドジャースを自由契約となった。盗塁阻止率の低下と打撃不振が主な理由だった。その後、ライバルのジャイアンツとマイナー契約を結んだが、８月１日に参加３Ａのサクラメントからリリース。現在はＦＡとなっている。

チームは正捕手のスミスがパイレーツ戦でファウルチップを右手に受けて途中交代。骨に異常はなかった模様だが、今後の出場は不透明だ。チームはシーズン途中に獲得したロートベットをメジャーに昇格させたが、今度はラッシングが負傷。再びマイナーから捕手を呼ぶ予定だが、優勝争いが激しさを増す中で低迷するチームを勝利へ導けるか−。経験不足は否めない。

だからこそ沸き上がったバーンズとの再契約待望論。カーショーの恋人と称され、大谷翔平や山本由伸とも仲が良かったベテラン捕手が再びドジャースのユニホームを着るのか、フロントが再獲得へ動くのか−。その動向に注目が集まっている。