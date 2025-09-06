Fat Witch New York10周年祭開催！限定ブラウニーや豪華特典

NY発の本格ブラウニー専門店「Fat Witch New York」が日本上陸から10周年を迎え、2025年9月2日(火)～30日(火)に周年祭を開催します。期間中は、歴代人気フレーバーを詰め合わせた限定セットや豪華賞品が当たるガチャ、さらに会員限定ステッカープレゼントなど、特別な企画が盛りだくさん。甘くて濃厚なブラウニーと一緒に、10年の歩みをお祝いしませんか？

周年祭限定セットをチェック

10周年を記念して登場する「10th Anniversary」セット（2,484円税込）は、NY・京都・東京それぞれの人気フレーバーを詰め合わせた特別仕様。

パッケージやラベルも周年祭限定デザインで、コレクター心をくすぐります。

セット内容

・Fat Witch New Yorkの原点「ファットウィッチ」

・復刻フレーバー「もんぶらん」

・NYフレーバー「ヘーゼルナッツ」「ジャバ」

・京都フレーバー「抹茶あずき」

・東京フレーバー「ピスタチオ」

ブラウニー好きにはたまらないラインナップです♡

豪華特典＆イベントも必見

周年祭では、3,000円(税込)以上購入で挑戦できる「BIGガチャ」が登場。ブラウニーや限定グッズ、さらにはセット引換券など豪華景品が当たるチャンスです。

期間中は何度でも参加できるのも嬉しいポイント♪

さらに、メンバーズカード会員には「10周年限定ステッカー」をプレゼント。

次回のお買い物で使える10％OFFクーポン付きで、周年祭の楽しみをさらに広げてくれます。当日入会も可能なので、ぜひチェックしてみて。

甘いひとときを10周年とともに

Fat Witch New Yorkの10周年祭は、ただの記念イベントではなく、これまで支えてきたファンへの感謝を込めた特別な時間。

周年祭限定セットやイベントで、NY発の濃厚なブラウニーの魅力を再発見できるはずです。

10周年を祝う特別なブラウニー体験を♡

Fat Witch New Yorkが届ける10周年祭は、懐かしのフレーバーから新たな出会いまで、ブラウニーの魅力をたっぷりと味わえる贅沢な機会です。

限定商品やイベントを通して、このブランドが歩んできた10年の歴史を堪能しながら、特別なスイーツタイムをお楽しみください。