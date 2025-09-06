女優の桜井日奈子（28）が6日、都内で2026年のカレンダーブック（東京ニュース通信社）発売イベントを行った。

筋トレやピラティスなどのボディーメークに熱中しているそうで「止めることなく続けることができていて、体がどんどん仕上がっている」と自信たっぷり。

主にウエイトトレーニングや、電極のついたスーツを着て筋肉に電流を流しなら行うEMSトレーニングを行っており「毎日行っていたときもあったんですけど、マネジャーさんに“さすがにやりすぎです”と言われてしまって…」と苦笑い。「直接見るとそうでもないんですけど、腕がたくましくなって、写真で見たときに影が入ってしまったり。皮下脂肪が落ちたことで血管がしっかり出るようになってしまった。私は血管が出た腕が好きなんですけど、かわいらしいドレスの時とかには似合わないから、もうちょっとしなやかさを取り戻してほしい、とのことみたいです」と女優業に支障が出てしまうほどボディーメークにのめりこんでいた様子。

それでも「週1とか週2じゃ満足できない体になってしまったんです」と本人は不満げで「頻度を落とさなきゃな、と思いつつもっと鍛えたいなと思っています」と葛藤も口にした。

現在は背中の中心の脊柱起立筋を重点的に鍛えているそうで「そこを鍛えると姿勢も良くなるし、斜に立った時に陰で脊柱起立筋の影がくっきり浮かび上がるのが好き。“脊柱起立筋カット”もカレンダーには納まっています」とアピール。

「その（脊柱起立筋）溝をもっと深くしたいです。背中ってめったに見えることがないので、背中を鍛えるんだったらバレないかな」とまたも苦笑い。「役的に“筋肉隆々でもいいよ”っていう役が来てくれたら幸せです」とほほえんだ。