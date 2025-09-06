水上恒司＆宮舘涼太、独特な世界観を見せつけ 『+act. （プラスアクト）』表紙に登場
10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で共演する水上恒司と宮舘涼太が、12日発売の『+act. （プラスアクト）』（ワニブックス）表紙巻頭に登場した。
【動画】映画『火喰鳥を、喰う』ロング予告
撮影は韓国のカメラマンが撮り下ろし、モノクロの世界観が際立つ独特な雰囲気のカットが満載。今作が初共演だという2人はロング対談で、互いの印象から演じた役についてどう捉えているのかなど、軽妙なやり取りがを見せた。
ほか誌面に登場するのは杉野遥亮、高畑充希、高橋海人（高＝たつさき）、北村匠海×林裕太、鈴鹿央士、藤原大祐、上田竜也、塩野瑛久、窪田正孝、戸塚純貴、黒崎煌代、鳴海唯、小田惟真、瀬央ゆりあ。
その他『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』『AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。』、『少年忍者LIVE 2025 This is 忍者』、『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜』のライブレポートも掲載される。
また新連載として、戸塚純貴の『音語オトガタリ』と佐藤大樹の『＋One』がスタート。『＋One』は佐藤自身がノートに書きつづった質問案をもとにゲストに迫る対談連載。第1回目のゲストには山里亮太を迎え、読み応えたっぷりの内容となっている。『音語オトガタリ』では歌から見えてくる物語を戸塚がつづっていく。
