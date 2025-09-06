パリ五輪・バドミントン女子ダブルスでは銅メダルに輝いた、バドミントン日本代表の「シダマツ」ペア。志田千陽選手と松山奈未選手のペアは8月にパリで行われた「世界バドミントン選手権大会」をもってペア解消となった。

そんななか、志田選手が2025年9月4日、自身のインスタグラムを更新し、松山選手とのツーショットを披露した。

「in paris」

志田選手は「in paris」とし、オフショットとして、エッフェル塔をバックに撮影した松山選手とのツーショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、志田選手は人気キャラクター・キティちゃんがデザインされた白いTシャツと黒いパンツを着用。一方、松山選手は、白いTシャツとデニムを着用。エッフェル塔をバックに、2人とも笑顔をみせていた。

この投稿には、「キティちゃん似合ってます」「お二人とも美しいですね」「これからもお二人の活躍期待してます」「本当に長い間お疲れ様でした」「パリはシダマツにとって忘れられない場所ですね」といったコメントが寄せられていた。