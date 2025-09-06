¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¾¦ÉÊ¤¬ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¡¡½ÂÃ«¤Ç¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÎÁ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¡¼¥ë¡ª
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤ÇÀ¤³¦Çä¾åNo.1¤Î¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë ¥Ê¥¹¥È¥í¥¢¥º¡¼¥í¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ú¥í¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î´Ì350ml¤¬¡¢9·î9Æü¤È12·î2Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£ÆüËÜ¤Ç´Ì¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£
´Ì¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏÃæ³¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÍÎÁ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE HOUSE OF PERONI 2025¡×¤¬¡¢9·î4Æü¤«¤é¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤ª¤è¤ÓÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì-µ¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÍÎÁ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE HOUSE OF PERONI 2025¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢½ÂÃ«±Ø¶á¤¯¤Î¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤È¡ÖÆ»¸¼ºä¹¾ì¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Á¥ÆâBAR¡õ¥Ç¥Ã¥¤òÌÏ¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖZeroBase½ÂÃ«¡×¤ÏÁ¥ÆâBAR¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Á¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤ÎÃ®À¸¤È´Ì¤ò¡¢¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤òÄ¾ÀÜ¥°¥é¥¹¤ä´ÌÂÎ¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ë¡È¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¡£
¹á¤ê¤ò¥×¥·¥å¥Ã¡£
¥Ó¡¼¥ë¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿·ÂÎ¸³¡£¥·¥È¥é¥¹¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¼ê¼ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì¡Ýµ¤Ï¡¢Á¥³°¥Ç¥Ã¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¡¡300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤¤ÇÈÎÇä¡£
¥¯¥ë¡¼¥ºµ¤Ê¬¤Î²òÊü´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥È¤¬½Ð¤ëµðÂç¤Ê¡È¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡É¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª²ñ¾ì¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ë¼Ì¿¿Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤ä´Ì¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¦¥Ú¥í¡¼¥Ë ¥Ê¥¹¥È¥í¥¢¥º¡¼¥í¡Ê¥Ú¥í¡¼¥Ë¡Ë¤È¤Ï
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤Ï¡¢1963Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¶ìÌ£¤È¤«¤ó¤¤ÄÎà¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ¹¡£2018Ç¯¤«¤é¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬¹ñÆâ¤ÇÃ®¤ÈÉÓ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢ËÜÇ¯8·î»þÅÀ¤Ç¹ñÆâ¤Î°û¿©Å¹Ìó7,500Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ú¥í¡¼¥Ë ¥Ê¥¹¥È¥í¥¢¥º¡¼¥í
ÉÊÌÜ¡§¥Ó¡¼¥ë
ÍÆ´ï¡¦ÍÆÎÌ¡§´Ì350ml
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¡§5¡ó
½ã¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¡§14g
È¯ÇäÆü¡§9·î9Æü¡¢12·î2Æü
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£Í½ÄêÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
À½Â¤¹©¾ì¡§Ì¾¸Å²°¹©¾ì
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§THE HOUSE OF PERONI 2025
½»½ê¡§ZeroBase½ÂÃ«
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-5-8
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¦9/4(ÌÚ)¡Á9/5(¶â)
16:00¡Á21:00(L.O.20:30¡Ë
¡¦9/6(ÅÚ)¡Á9/7(Æü)
12:00¡Á21:00(L.O.20:30)
¥á¥Ë¥å¡¼¡§¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×Ã®À¸¡¡800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤
Ì¾¾Î¡§THE HOUSE OF PERONI 2025
½»½ê¡§½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¹¾ì¡Ýµ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-5-2
¡¦9/4(ÌÚ)¡Á9/5(¶â)¡¢9/8(·î)¡Á9/12(¶â)
16:00~21:00(L.O.20:30)
¡¦9/6(ÅÚ)¡Á9/7(Æü)¡¢9/13(ÅÚ)¡Á9/14(Æü)
12:00~21:00(L.O.20:30)
¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×´Ì¡¡300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉÕ¤