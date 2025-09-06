8月29日、名古屋・栄にオープンしたのが「世界アイドル共和国」日本のアイドル文化を世界に発信し、“推し活の聖地”を目指して誕生したこの施設。

【写真を見る】名古屋･栄に“アイドル”体験施設オープン！世界アイドル共和国って？1回5500円 ｢名古屋の観光名所にしたい」

アーティストによるライブパフォーマンスやインバウンド向けのショーなど、様々なコンテンツが楽しめる他、目玉となるサービスが…

実は、アイドルを見るだけでなく、アイドルになる体験ができるんです。





照明・音楽・カメラなど細部までこだわった演出

たくさんのライトが付いた通称“女優ミラー”を使って、ラグジュアリーな空間でメイクをしたり…本格的な衣装や、アクセサリーなどの小物もレンタル可能。形からアイドルになりきれちゃいます。

男性向けの衣装もあり、男性・女性・年齢を問わず楽しめる場所に。



ということで、友廣アナも衣装とヘアメイクを整えてアイドルに変身！



（友廣南実アナウンサー）

「着替えました！ここでメイクをして着替えて、ワクワクが止まりません！この段階で“アイドル気分”味わっています！」

そして、本番はここから！３台のカメラを据えたステージの上で、思う存分アイドル気分を味わえます！



（友廣アナ）

「もっと盛り上がって～楽しんで～！」



スタジオのモニターには、スタッフがスイッチングしてくれるカメラの映像が。

照明や音楽など細部にこだわった演出で、本物のステージに立っているかのような気持ちに。

実際に体験した親子は…



（母）「ちゃんとしたカメラで撮られることも人生そうない。いい経験になりました」

（娘）「楽しかった」

「名古屋の観光名所にしたい」

さらに、ステージで撮影した映像データは、お土産として持ち帰ることができるサービスも！



（NDP 谷口誠治社長）

「エンターテインメントで名古屋を盛り上げたい。来年、アジア大会に向けて、名古屋の観光名所にしたい」



アイドル体験は、一回5500円。予約なしで利用できます。