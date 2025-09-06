◆ＯＢ戦 早実１２―４駒大苫小牧＝７回制＝（６日・北海道長沼町・はらっぱスタジアム）

２００６年夏の甲子園決勝で激闘を繰り広げた早実、駒大苫小牧の当時のメンバーによるＯＢ戦が行われ、早実が駒大苫小牧に勝利。元日本ハムの斎藤佑樹投手が７回４失点で完投した。

早実が４―３で勝利を収めた決勝再試合から１９年。斎藤氏が北海道長沼町で開設した「はらっぱスタジアム」で伝説の一戦が幕を開け、当時スタメンに名を連ねていた早実８人、駒大苫小牧６人のメンバーが先発出場した。

早実が１回無死満塁から４番・後藤貴司遊撃手の内野安打で先制すると、その後も打線がつながり１番・川西啓介中堅手の３ランなどでいきなり８点を先制。３回には８番・古山将捕手に特大ソロが飛び出すなど、序盤から大量得点で突き放した。

駒大苫小牧は、背番号１のユニホームを身につけたクマの人形「まー」君がベンチから見守る中、８点ビハインドの２回に７番・西田佑真中堅手の適時内野安打で１得点。６回に３番・中沢竜也一塁手、７回に２番・三木悠也遊撃手のソロで反撃したが、およばなかった。

斎藤氏、巨人・田中将大投手が両校のエースを担ったこの世代の対戦戦績は、０５年明治神宮大会で駒大苫小牧が勝利。その後は夏の甲子園決勝の引き分けを挟み、決勝再試合、国体と早実が連勝していた。