CÂçºåDF¿ÊÆ£Î¼Í¤¤¬Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¼ÂÀïÉüµ¢¡Ö¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼
¡¡CÂçºå¤Ï6Æü¡¢Âç±¡Âç¤ÈÎý½¬»î¹ç¡Ê45Ê¬¡ß2ËÜ¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£4¡½0¤È´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢DF¿ÊÆ£Î¼Í¤¤¬Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¼ÂÀïÉüµ¢¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢Åª³Î¤ÊÄÙ¤·¤È°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇµÙ¤à¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÇÌá¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÄË¤Ç6·î11Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕJFLÏÂ²Î»³Àï¤òºÇ¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤Ø¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°¼£¡£¡Ö¤¤ç¤¦Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã£À®¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»Ä¤ê¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¡£¥Á¡¼¥à¤Ï10°Ì¤ÈÃæ°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¬¡¢º£·î¤ÏÇð¡Ê20Æü¡Ë¡¢¼¯Åç¡Ê23Æü¡Ë¡¢µþÅÔ¡Ê28Æü¡Ë¤È¾å°Ì¿Ø¤È¤ÎÏ¢Àï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»î¹ç¿ô¤È¤«¹×¸¥ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÁ´¤Æ½Ð¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´»î¹ç¤Ç½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î´íµ¡»¡ÃÎ¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÓÌ³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤Ø¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£