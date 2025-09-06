橋幸夫さんの歌を受け継ぐ歌手ユニット「二代目橋幸夫 yH2」の進公平さんが、自身のXで、4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを投稿しました。



【写真を見る】【 二代目橋幸夫 】進公平さん 橋幸夫さんを悼む「僕達を二代目に選んで頂き、本当にありがとうございました」



進さんは「僕達を二代目に選んで頂き、本当にありがとうございました」と、感謝の思いを伝えています。







▽▽▽▽ 進公平さん 追悼コメント ▽▽▽▽

本当に寂しいです。

悲しいです...。

僕達を二代目に選んで頂き、本当にありがとうございました。

橋さんとご一緒に過ごさせて頂いた時間は、一生の宝物です。

沢山の事を教えて頂き、一緒に歌わせて頂き、沢山楽しい時間を過ごさせて頂き本当にありがとうございました。

橋さん、大好きです！！

△△△△ コメント 以上 △△△△





橋さんは、今年6月11日開催の『夢グループ20周年記念コンサート』東近江公演でステージに復帰しました。しかしそれ以降は度々ステージ出演を休止し、療養に努めていました。今月に入って、病状が急激に悪化したことが伝えられています。

橋さんのアルツハイマー認知症については、今年5月に夢グループの会見で公表されました。会見で配布された診断書によると、橋さんは、2022年に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、2023年には右頭頂葉脳梗塞を併発。去年の年末に、中程度のアルツハイマー型認知症と診断されていました。

【担当：芸能情報ステーション】