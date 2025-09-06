漫才コンビ「さや香」が6日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。新山（33）が、トミーズ雅（65）と、ギャラについて論争を繰り広げた。

さや香は2018年から2024年3月まで同番組に出演していたが、2024年4月に東京へと進出。久々の番組出演となった。

同番組といえば、雅が活躍した若手芸人らの収入を勝手に計算する“マサ算”がおなじみだが、MCの山中真アナウンサー（48）が、「（東京進出で）どれぐらい経済事情、変わりましたか？」と質問。新山は「あなたも何を言ってるんですか？ 雅さんだけやったら分かりますけど…」とツッコんだ。

そこへ雅が割り込むと、「夢のある話を。日本で野球やってて、メジャーに行ったマエケン（前田健太投手）は211億円もうけた。メジャーで、約10年ぐらいで。堂々と言ってるやん。（新山も収入を）言え！」と言い出した。

これに、新山は「まず、あなただ！ 僕らより、まずあなただ！」と叫んで反論。相方の石井（37）や、アキナの山名文和（45）秋山賢太（42）らも「（雅は）一切言わんもんな」「そうや、そうや！」「なんで若手だけ！」と一斉に反発した。

すると、雅は「ほな言うわ。俺、6年連続1億は超えた」と告白。新山は「なんでちゃんと言うんだ！」とひるんで笑いを誘った。

ここで雅は、チュートリアル徳井義実（50）に「お前、1億、何年超えてん？」と突如として話を振った。すると、突然の“流れ弾”を受けた徳井は「俺は、お金の事を言うたらややこしいから言わん！ 俺、ずっと黙ってたでしょ！？」と苦笑していた。