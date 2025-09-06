左ヒザ負傷で1年目の序盤に離脱したジャレッド・マケインがキャンプから合流を目指す

2024年のドラフト1巡目16位でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから指名されたジャレッド・マケインは、2024－25レギュラーシーズン開幕から23試合連続で出場し、8試合で先発も務めた。

昨年10、11月の月間最優秀新人賞に輝き、平均25.7分15.3得点2.4リバウンド2.6アシストに3ポイントシュート成功率38.3パーセント（平均2.2本成功）と、ルーキーガードとして上々のスタートを切った。

ところが、昨年12月中旬に左ヒザを負傷。同箇所の外側半月板断裂のため手術を受けることを余儀なくされ、ルーキーシーズンを早々に終えることに。

21歳の若手ガードは、9月3日（現地時間2日、日付は以下同）に『ESPN』へ公開された記事の中で「今の僕はそのペースにある」と語り、トレーニングキャンプからチームへ戻ってプレーしていくプランだと明かした。

今シーズンのシクサーズは、プレシーズンゲーム期間の10月3日と5日にニューヨーク・ニックスとの「NBAアブダビゲームズ」が組まれているため、9月24日にメディアデー、翌25日にトレーニングキャンプがスタートする。

マケインは現状について「自分が問題なく自由にプレーできるかどうかは、まだ彼ら（チーム側）と話していない。けど、間違いなくその状態に近づいているよ」と同メディアへ話していた。

昨シーズンのシクサーズは、マケインの他にもケガ人が続出。レギュラーシーズン82試合のうち、ジョエル・エンビードが19試合、ポール・ジョージが41試合、タイリース・マクシーも52試合の出場に終わるなど苦戦し、イースタン・カンファレンス13位の24勝58敗へ低迷。

仕切り直しを図る今シーズンは、エンビード、ジョージ、マクシーによる“ビッグ3”に加え、キャリア2年目を迎えるマケインも注目選手の1人。今年のドラフト1巡目3位で指名した196センチのガード、VJ・エッジコムも気になるところ。

2シーズンぶりのプレーオフ進出を目指すシクサーズで、マケインがプレータイムを獲得して活躍を続けることができるかは必見だ。

【動画】ルーキーシーズンにマケインが見せた好プレー集はこちら！





