¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤Ê¿Í¡×¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
¤³¤Á¤é¤¬¤»¤Ã¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÊ©ÄºÌÌ¤Ç¤í¤¯¤ËÊÖ»ö¤â¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤É¤ó¤Ê¿¦¾ì¤Ë¤âÉ¬¤º¤Ò¤È¤ê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿À²Ê°å¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ù»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¹Ç°¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÁê¼ê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾å¼ê¤Ë¡Ö¤¤¤Ê¤¹¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÏÂÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø´¶¾ðÅª¤Ê¼«Ê¬¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ëËÜ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔµ¡·ù¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤
¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊ©ÄºÌÌ¤ò¤·¤Æ¡¢¤í¤¯¤ËÊÖ»ö¤â¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÈËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤À¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¼¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÉÔÌû²÷¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤ÆÀ¸ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÖ»ö¤µ¤¨¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡Ö½Ð¸ý¤Ê¤·¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÂÎ¸³¾å¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¹Ç°¿¼¤¤¡×
¤¦¤«¤Ä¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¡¹¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥½¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¾ðÊóÁàºî¤Ê¤É±¢¼¾¤Ç¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ÇÈ¿·â¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿¦¾ì¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤ÎÀ¸¤¤ëÇØ·Ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¡¢¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬Ê©ÄºÌÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉÔµ¡·ù¤Ê¤Î¤«¡£ÊÖ»ö¤â¤í¤¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¯°Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤¬½÷À¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤ÏÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×¤¬¤È¤Æ¤â¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¾øÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£¤â¤·¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤¬Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¶â¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³Ø¹»¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢·Ù»¡¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£Àâ¶µ¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¡Ä¡Ä¡£
É×¤â¡¢ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤Ë¤â²¿¤â¸À¤¨¤º¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÌ¤ÎÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢Èà½÷¤ÏÍÄ¤¤¤È¤¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¤Ò¤É¤¤µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤í¤¯¤ËÊÖ»ö¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤«ÉÔ¹¬¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èï³²¼Ô°Õ¼±¤¬¶ËÅÙ¤Ë¶¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°°Õ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¨¤ÐÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þºö¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢Àº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç»Ì©¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤±¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö·Ú¤¤´Ø·¸¡×¡ÖÇö¤¤´Ø·¸¡×¤òµá¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÊÖ»ö¤Ê¤É´üÂÔ¤»¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤À¤±¤Ï¤¤Á¤ó¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ú¤¯¡×¡ÖÇö¤¯¡×´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÜ¤ê¤¬À¸¤¸¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á´ÌÌÀïÁè¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ÅÜ¤ê
ºÇ¶á¤ÏÎÏ´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¡Ö²Ç¤¤¤Ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÂ¦¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤¬µ¤Æñ¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤È¡¢µÕ¤é¤¨¤º¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ª²Ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½Ð½Á¤Î¼è¤êÊý¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡¢¤Þ¤ÀÊ¨¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤í¤½¤í°áÂØ¤¨¤Ç¤·¤ç¡¢Åà¤¨»à¤Ë¤µ¤»¤ëµ¤¡©¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤Ë¤½¤ó¤Ê¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥à¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢²Ç¸ÈÁ´ÌÌÀïÁè¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Æ®¤¤¤òÈò¤±¤ëºö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Ë¤ÏË¡Â§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢3ÉÃ¤ÇÅÜ¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤Î¡ÖÍ¥°Ì´êË¾¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤ª¸È¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª²Ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
¡¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ÏÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Â©»Ò¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë
£Â©»Ò¤â¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤òÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ì¤¬¤ª¸È¤µ¤ó¤Î¡ÖÍ¥°Ì´êË¾¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·»²¼Ô¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯°µÅª¤À¤Ã¤¿¤êÄ©ÀïÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¶¾ð¤ÎË¡Â§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢²¡¤µ¤ì¤ì¤Ð²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ÊªÍý³Ø¤Ç¤¤¤¦¡ÖºîÍÑ¡¦È¿ºîÍÑ¤ÎË¡Â§¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¤ÎÏ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ËÈæÎã¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈ¿È¯¤â¶¯Îõ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ¥°Ì¡×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ö²¿¤«¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¥°¡¼¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈ¿·â¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢3ÉÃ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ®¤¤¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£Àï°Õ¤à¤½Ð¤·¤Î¤ª¸È¤µ¤ó¤ÎÂ¦¤«¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¥¸¥ã¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ï¶¯ÂÇ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»î¹ç¹ª¼Ô¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥´¥ó¥°¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ®¤¤¤òÈò¤±¤ëÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¿Í¤Ï¡ÖÆ®¤¤¤Î¾ì¡×¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤
¡Ö½Ð½Á¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öµ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡×
¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö²¡¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ú¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¡¤·¤Æ¥À¥á¤Ê¤é°ú¤¤¤Æ¤ß¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Àµ¹¶Ë¡¤À¤±¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈ¿·â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤º¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤ÈÆ®¤ï¤Ê¤¤µ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ®¤¤¤Î¥ê¥ó¥°¤äÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ï³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸È¤µ¤ó¤È¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÆ®¤¤¤Ë¾¡¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ®¤¤¤Î¾ì¤«¤é¡Ö¿È¤ò°ú¤¯µ»½Ñ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»î¹çÊü´þ¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¿È¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤Ï¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÄÃÕ¤Ê¤â¤Î¸À¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢È¿¾Ê¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¡¤¹ÎÏ¤Ë¤Ï²¡¤¹ÎÏ¤ÇÂÐ¹³¤·¤Ê¤¤¡£²¡¤µ¤ì¤ì¤Ð°ú¤¯¡£¸¤¤¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄ ½¨¼ù ¡§ Àº¿À²Ê°å¡Ë