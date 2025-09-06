梅干しの酸味がアクセント。疲労物質の分解もサポート！「豚肉と玉ねぎの梅しょうが焼き」
今年の夏も暑かったですね。暑さでぐったり疲れた体に元気を取り戻したいなら、疲労回復を促進する豚肉のおかずがおすすめです。今回は、酸味が食欲をそそる梅干しも加えた、しょうが焼きレシピをご紹介しましょう！
教えてくれたのは…
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。
アリシンが豊富な食材
長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら
夏バテが気になる方にぴったりの「豚肉×玉ねぎ」で作る、しょうが焼きのレシピをお届けします！
■豚肉と玉ねぎの梅しょうが焼き
材料を切って炒めるだけですぐできる！
【材料・2人分】＊1人分325kcal／塩分2.1g
・豚こま切れ肉・・・ 200g
・玉ねぎ ・・・1/2個
・リーフレタス・・・ 適量
■A＜混ぜる＞
└おろししょうが ・・・2かけ分
└梅肉 ・・・1個分（約12g）
└しょうゆ、酒 ・・・各大さじ1
└砂糖 ・・・小さじ2
小麦粉 サラダ油
【作り方】
1．玉ねぎは縦5mm幅に切る。豚肉は大きければ食べやすく切り、小麦粉小さじ1をまぶす。
2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったら玉ねぎを加えて炒め、しんなりしたらAを加えて約1分からめる。
3．器に盛り、リーフレタスを添える。
＊ ＊ ＊
いつものしょうが焼きが、梅肉をプラスするだけで新鮮な味わいになり、ますますごはんが進みます。アリシンを豊富に含む玉ねぎをたっぷり加えて、家族みんなで食べましょう！
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々