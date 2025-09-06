梅干しの酸味がアクセント。疲労物質の分解もサポート！「豚肉と玉ねぎの梅しょうが焼き」


今年の夏も暑かったですね。暑さでぐったり疲れた体に元気を取り戻したいなら、疲労回復を促進する豚肉のおかずがおすすめです。今回は、酸味が食欲をそそる梅干しも加えた、しょうが焼きレシピをご紹介しましょう！

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ

豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。

アリシンが豊富な食材

長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら

豚肉のビタミンB1の吸収を助けるアリシン豊富な食材


夏バテが気になる方にぴったりの「豚肉×玉ねぎ」で作る、しょうが焼きのレシピをお届けします！

■豚肉と玉ねぎの梅しょうが焼き

材料を切って炒めるだけですぐできる！

豚肉と玉ねぎの梅しょうが焼き


【材料・2人分】＊1人分325kcal／塩分2.1g

・豚こま切れ肉・・・ 200g

・玉ねぎ ・・・1/2個

・リーフレタス・・・ 適量

■A＜混ぜる＞

　└おろししょうが ・・・2かけ分

　└梅肉 ・・・1個分（約12g）

　└しょうゆ、酒 ・・・各大さじ1

　└砂糖 ・・・小さじ2

小麦粉　サラダ油

【作り方】

1．玉ねぎは縦5mm幅に切る。豚肉は大きければ食べやすく切り、小麦粉小さじ1をまぶす。

2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったら玉ねぎを加えて炒め、しんなりしたらAを加えて約1分からめる。

3．器に盛り、リーフレタスを添える。

＊　＊　＊

いつものしょうが焼きが、梅肉をプラスするだけで新鮮な味わいになり、ますますごはんが進みます。アリシンを豊富に含む玉ねぎをたっぷり加えて、家族みんなで食べましょう！

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々