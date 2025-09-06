日本の28歳歯科医師の給与明細が韓国ネットで話題に「かなり少ない」「こんなに違うの？」

2025年9月1日、韓国・マネートゥデイによると、韓国のオンラインコミュニティーに「28歳の日本の歯科医師の給与明細」というタイトルの投稿が寄せられ、注目を集めている。

投稿者は28歳の日本の歯科医師の24年7月分の給与明細が写った画像を紹介している。画像を見ると、支払額は基本給40万円に休日手当4000円を加えた計40万4000円。そこから税金や社会保険料などが差し引かれ、手取り額は約33万7700円となっている。

これに他のネットユーザーからさまざまな意見が寄せられた。中でも目立つのは、韓国と比較した場合に日本の歯科医師の給与水準が明らかに低いことに注目するもので、「韓国の医師の収入と比べるとかなり少ないね」「こんなに違うの？」「専門職なのに一般の大企業と大して差がない」「医師が特別高い報酬をもらうのは韓国だけ」「医学部の定員を大幅に増やせば韓国も正常になる」「韓国の医師は尊敬され、高収入で法にも守られ、まるで王さまのよう。しかし実際には患者を軽視し、説明は30秒もせず、金に目がくらんで過剰診療を行っている。韓国で医者は無敵の存在だ」「これこそが、医師会が医学部定員増に反対する根本的な理由」などの声が見られる。

そのほか、「日本は歯学部の定員拡大と供給過剰で給与が大きく下がった」「日本でも稼いでいる歯科医師は十分にいる」「そもそも写真1枚で一般化するのは無理がある」といった声も寄せられている。

なお、22年に公開された韓国保健福祉部の「保健医療人力実態調査」によると、20年時点で療養機関に勤務する歯科医師の平均年収は約1億9500万ウォン（約2072万円）で、月給に単純換算すると約1600万ウォン（約170万円）になるという。（翻訳・編集/堂本）